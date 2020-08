Las reglas de distanciamiento que exigen la pandemia de COVID-19 requerirá de los candidatos a puestos electivos una evolución en sus campañas políticas en estos próximos dos meses, siendo uno de los principales retos la necesidad de llevarle a la ciudadanía un contenido conciso, preciso y efectivo sobre quienes son y cuáles son sus propuestas para atender las necesidades del país.

“En una caminata lo que haces es abrazar a la gente, tomarte fotos aquí y allá, pero no te da la oportunidad de presentar el modelo de trabajo. Ahora tienes el reto de dar sustancia y contenido”, señaló la relacionista y profesora universitaria Neisha Torres De León.

La experta en comunicaciones enfatizó en que el verdadero reto no es conectarse a una red social, sino hablar y presentar de forma efectiva la plataforma de trabajo. “Deben tener un contenido bien definido y que apele y lleve a la gente a ir votar por ti”, insistió.

De hecho, un mensaje efectivo puede provocar que trascienda a otras plataformas y los medios de comunicación tradicionales, alertó Torres De León. “Todo lo que sale en redes sociales se puede convertir en una noticia”, añadió.

En ese mensaje, el candidato debe también procurar que el elector sienta que le están hablando directamente a él. “El usuario no busca un texto genérico. Tiene que haber un engagement con la gente, que ese abrazo que usualmente dabas en esa caminata el usuario lo sienta”, dijo la relacionista.

Mencionó, a modo de ejemplo, al senador Juan Dalmau Ramírez, quien busca la gobernación por el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP). Torres De León sostuvo que éste ha maximizado el uso de las plataformas sociales a través de la venta de camisas y café para levantar fondos para su campaña. “Ha vendido, ha capitalizado, pero también te ha dado contenido”, planteó.

La también profesora de la Universidad Sagrado Corazón (USC) llamó a los candidatos a hacer investigaciones para, por ejemplo, conocer el público y detalles como a qué hora usualmente se conectan al Internet. A la hora de compartir una foto en sus redes, recomendó, que no se limiten a una mera publicación.

Torres De León sostuvo que muchos candidatos perdieron la oportunidad el miércoles con la celebración del National Dog Day, de llevar un mensaje al público y presentar cómo van a atender el problema de perros desamparados en las calles del país. Por el contrario, simplemente se montaron en la tendencias y colocaron en sus redes una imagen junto a sus mascotas.

“El que capitalice en eso va a tener mejor ventaja”, subrayó.

La “nueva normalidad”

La presidenta electa de la Asociación de Relacionistas Profesionales de Puerto Rico, Karen Garnik, opinó que bajo esta “nueva normalidad” el uso de la tecnología, los medios digitales y las plataformas sociales pueden ser una herramienta de comunicación segura y muy efectiva. “Permiten segmentar estratégicamente los públicos a los que se quiere llegar con sus mensajes proselitistas. Los medios electrónicos de prensa, radio y TV también permiten un canal de comunicación directo para llevar sus mensajes y sus promesas a los electores”, expresó.

Para Irving Faccio, ex director de campaña del exgobernador Alejandro García Padilla, los aspirantes tendrán que retomar algunas estrategias que con el pasar de los años han pasado a un segundo plano, como podría ser la ubicación de propaganda en los buzones.

“Ya vimos lo que sucedió en la últimas semanas de primarias y en la celebración sin control que hubo. Posiblemente, van a tener que llevar a cada una de las casas algún tipo de promoción donde expliquen sus puntos principales. Vamos a tener que acostumbrarnos que el mundo cambió y que el contacto directo no es el más recomendable, es más, es hasta impropio”, sostuvo.

Faccio dijo que el político que no se ajuste a los cambios que requiere esta nueva realidad, va a perder oportunidades y va a ser señalado. Además, enfatizó que ese acercamiento con el votante debe ser provocado por el candidato desde otras iniciativas. “Hay igual mecanismos telefónicos, buscar esa base datos, identificarlos, llamar a la persona y hablar con esa persona un minuto. Siempre que el candidato tenga un contacto, ya sea telefónico o que el elector identifique que llegó donde mi evitando el contacto directo, personalmente es mucho mejor”, comentó.

Para Faccio, quien también dirigió la campaña de la exgobernadora Sila María Calderón, el corto tiempo de campaña no tiene porque ser negativo o jugar en contra del candidato. “Incluso, creo que nos va a dar la oportunidad de examinar una cosa que se ha estado planteando por mucho tiempo de que las campañas son muy largas de manera y que la gestión gubernamental se pueda mantener por más tiempo”, expuso.

Coincidió en que ese mensaje que pretenda transmitir el candidato tiene que ser sencillo, pero contundente. “El candidato que no pueda expresar en un minuto o en una hoja por qué quiere ser legislador, alcalde o gobernador, en unas palabras sencillas, pero contundentes, en realidad tiene problemas de mensaje. Debe poder expresar porqué quiere ser alcalde, qué lo mueve, que es lo que trae diferente a la mesa en término de objetivos e interioridades”, señaló.

El reto económico

Para Ángel Cintrón, director de campaña del candidato a la alcaldía de San Juan por el PNP, Miguel Romero, todo político que aspire a un cargo electivo bajo esta coyuntura tiene dos grandes retos: conectar con la comunidad y financiar la campaña en medio de una pandemia.

Expuso que ninguna campaña política es posible sin un mínimo de recursos para, al menos, contratar un personal que provea la energía y el conocimiento para áreas estratégicas. “Al no poder reunir a las personas o solo poder reunir muy pocas, no tienes la misma capacidad de levantar un volumen de dinero”, señaló en referencia a los tradicionales almuerzos o desayunos que celebran los candidatos para levantar fondos.

Al panorama se suma que, tras la posposición de las primarias a agosto la mayoría de los candidatos invirtieron los recursos que tenían disponibles. “Ninguno de los candidatos que ganó, con excepción de Romero, corrió sintiendo que iba a ganar contundentemente, eso no es lo usual que pase. Por lo tanto, arrancaron de cero y en vez de cinco meses, tienen dos para levantar el dinero”, sostuvo.

“Si no tienes dinero se complica porque con dinero vas a comunicar. Normalmente tienes un balance con la comunicación one on one, el candidato está en la calle, hace tertulias, mítines, la gente lo ve, la gente lo toca y en la cultura puertorriqueña, en particular, eso es bien importante”, indicó.

Cintrón, quien también dirigió la campaña a la gobernación de Luis Fortuño, anticipó que podría ser la primera vez que el país se enfrente a un elección estimada. Esa limitación en la exposición y el contacto directo con la gente, sostuvo, ocasionará que algunos electores vayan a las urnas el próximo 3 de noviembre sin la información necesaria. “El elector no va a tener consigo toda la información ni los criterios ni las vivencias directas para decir ’lo conozco, leí suficiente sobre él o en una tertulia me explicaron o contestaron”, dijo.

El también abogado vaticinó, aunque dijo poder equivocarse, que, debido a estas circunstancias mencionadas, se sostenga el voto íntegro en estos comicios. “El ciudadano, por primera vez, va a tener que buscar cómo llegar al político para averiguar y tener criterios sobre por quién decidir y te auguro que esto, momentáneamente, va a detener esa evolución de un voto más disperso”, señaló.