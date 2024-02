El PIP no retirará candidaturas hasta que se resuelva la demanda contra Victoria Ciudadana

“Jurídicamente, esos pleitos no tienen oportunidad ni fundamento en ley, pero uno tiene que siempre cuidar el que la Rama Judicial no deja de ser inmune al bipartidismo rojo y azul, y que, de haber un resultado que no es el que debía ser, entonces pudiésemos tener que tomar decisiones distintas ambas organizaciones. Pero, de que el acuerdo continúa tal cual nosotros lo hemos hecho, continúa, la Alianza va” , subrayó Dalmau Ramírez, quien cuenta con el apoyo del MVC en su tercera candidatura a la gobernación.

El Nuevo Día cuestionó directamente si no se retiraría candidatura pipiola alguna hasta que no se resuelva la demanda contra candidatos de MVC, a lo que Dalmau Ramírez contestó: “No, todavía no porque, además, todavía no hemos tenido la oportunidad de dialogarlo, de acuerdo a lo que ocurra en los tribunales”.