Funcionarios en roles vitales que no hicieron su trabajo, la tardanza en comenzar a llenar los maletines -lo cual atrasó su acarreo-, la falta de materiales y el no hacer pruebas con las máquinas de escrutinio electrónico y las papeletas fueron los principales problemas que marcaron el inicio de las primarias locales con el voto adelantado del Partido Nuevo Progresista (PNP) el sábado.

La comisionada electoral del PNP, María Dolores “Lolin” Santiago, aseguró que esas deficiencias se corregirán para que no vuelvan a ocurrir en el evento principal de las primarias del 9 de agosto.

“Voy a tener una reunión con el equipo de trabajo y vamos a hacer una evaluación de todo lo que sucedió, para corregirlo. El embalaje de maletines no lo tengo que corregir porque lo va a hacer otra persona”, adelantó.

Puntualizó que otros ajustes corresponden a la administración de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), como asegurarse de que los materiales necesarios lleguen a tiempo a los centros de votación.

“Hay que hacer ajustes. Tenemos que reunirnos como comisión. Entiendo que va a ser mañana (hoy). Vamos a evaluar, no solo lo que pasó con el voto adelantado, sino lo que pasó con la primaria demócrata, porque los funcionarios son los mismos. A raíz de esa experiencia, vamos a decidir cómo atacar esas áreas, porque hay unas debilidades”, dijo Santiago.

“El presidente (Juan Ernesto Dávila Rivera) hará sus ajustes y los comisionados haremos los nuestros”, agregó.

Pero –al igual que hace más de una semana–, Dávila Rivera no respondió llamadas de este medio ni peticiones de entrevista.

“Esperaría que hoy (ayer), el presidente de la CEE esté haciendo un análisis de en dónde se falló ayer (el sábado), por qué, y que les pueda dar garantías lo más pronto posible tanto al Partido Popular Democrático (PPD) como al PNP de que la CEE va a poder subsanar los errores”, sentenció el director de campaña de la gobernadora Wanda Vázquez Garced, Jorge Dávila.

“Lo que ocurrió no puede volver a suceder”, agregó.

El sábado, 21,598 electores debían participar del voto adelantado, pero reinó el caos. Llegaron maletines incompletos, hubo centros de votación que no abrieron a tiempo y, por ende, electores que se marcharon sin votar. También escasearon los materiales en algunos colegios electorales y, en otros, los materiales no correspondían a ese colegio.

Ayer, el PNP continuó con el proceso de votación de 2,956 personas encamadas sin que hubiese mayores tropiezos.

La comisionada electoral del PNP dijo que tuvo que trabajar en la línea de ensamblaje de maletines para corregir los problemas que hubo el sábado.

“Los maletines venían con deficiencias. Las papeletas que echaron no eran suficientes”, dijo.

Igualmente, reconoció que los maletines destinados para el voto adelantado no contaban con todos los materiales y fue necesario usar de los que se habían guardado para la votación del 9 de agosto.

Santiago también reconoció que confió en que funcionarios de la CEE hicieran su trabajo, y no ocurrió. Descubrió, el viernes en la tarde, que los maletines no estaban bien hechos y que no se hizo la prueba de lógica y precisión con las máquinas de escrutinio electrónico y las papeletas.

Los maletines para el voto adelantado están a cargo de la Junta Administrativa de Voto Ausente y Voto Adelantado (JAVA) y la prueba con las máquinas es responsabilidad de la Oficina de Sistema de Información y Procesamiento Electrónico de la CEE.

“Pudo haber incidido la contienda primarista, el receso que hubo por la pandemia, la tormenta”, dijo Santiago.

El coordinador electoral de Pedro Pierluisi, Edwin Mundo, dijo que tanto él como Santiago, y hasta el presidente de la CEE, se vieron obligados a hacer maletines y enviarlos a su destino a toda prisa. “El error básicamente fue no comenzar los maletines el fin de semana pasado”, dijo Mundo.