La comisionada electoral del Partido Nuevo Progresista (PNP), María Dolores “Lolin” Santiago, afirmó esta mañana que el proceso que utilizarán para evitar mañana el cruce de electores de un partido a la primaria del contrario será el de siempre: la recusación tradicional.

Al menos hasta hoy al mediodía, el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), Juan Ernesto Dávila, no había implementado un sistema especial para evitar este cruce de votos, aunque la agencia sí publicó en sus redes sociales en que le recuerda a la ciudadanía que votar dos veces implica delito grave y conlleva, de lograrse una convicción, una pena carcelaria no menor de un año ni mayor de tres y/o una multa de no más de $5,000.

🚨 𝐃𝐄𝐋𝐈𝐓𝐎 𝐄𝐋𝐄𝐂𝐓𝐎𝐑𝐀𝐋🚨 𝐕𝐨𝐭𝐨 𝐈𝐥𝐞𝐠𝐚𝐥 𝐲 𝐃𝐨𝐛𝐥𝐞 𝐕𝐨𝐭𝐚𝐜𝐢ó𝐧 𝐢𝐧𝐜𝐮𝐫𝐫𝐢𝐫á 𝐞𝐧 𝐝𝐞𝐥𝐢𝐭𝐨 𝐠𝐫𝐚𝐯𝐞. Posted by Comisión Estatal de Elecciones de Puerto Rico on Friday, August 14, 2020

“Quisiera pensar que los electores, de manera responsable, van a votar en la primaria donde les corresponde y no van a cruzar líneas. Se exponen a que se levante un planteamiento en el colegio y se presente una querella porque es un delito electoral”, sostuvo. Cuando se le insistió en que eso es lo que dice la ley, pero no implica que haya un mecanismo claro para que no se dé este fenómeno, Santiago contestó: “No tenemos otra manera”.

“Pero otro elector puede hacer un planteamiento para recusar a cualquier elector. Si se atiende, será atendido en el momento”, sostuvo Santiago.

Cada partido tiene a su disposición la lista general de electores elegibles, que no está dividida por electores afiliados por colectividad.

Ayer, el coordinador electoral de Pedro Pierluisi, Edwin Mundo, insistió en que sus funcionarios tienen la orden de recusar a todo elector que identifiquen como popular. Dijo que el PNP se expone al fenómeno de cruce de electores en Lajas y en Hormigueros, que son municipios donde la colectividad no pudo iniciar la votación, pero ya el Partido Popular Democrático completo (PPD) la suya.

De otra parte, Santiago indicó que ya recibió de parte de Dávila una certificación o evidencia sobre el alquiler de centros de votación privados, además de silla, carpas y mesas a ser utilizadas mañana.

La funcionaria indicó que ya está todo listo para el proceso de mañana.