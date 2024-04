El PNP sobrepasaría las 2,000 solicitudes de recusación en San Juan

“Me llama la atención que un partido en particular reacciona a este proceso porque nosotros no hemos visto este proceso con ojos de partido político. Nosotros no sabemos la afiliación de estos electores...proyectan que están defendiendo electores de ellos cuando ese no ha sido nuestro planteamiento en ningún momento”, argumentó Cintrón en conferencia de prensa desde el comité de campaña del alcalde de San Juan.