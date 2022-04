A poco más de dos años para las elecciones generales, el Partido Popular Democrático (PPD) y el Partido Nuevo Progresista (PNP) activan sus motores desde ya para reorganizarse y captar más electores, reconociendo, cada uno, los puntos débiles que han detectado desde los pasados comicios.

El PPD, por un lado, busca que esa reorganización redunde en unidad y cohesión de propósitos, elementos que hoy están ausentes, según el alcalde de Villalba, Luis Javier Hernández, quien está a cargo de la reorganización en la Pava. Por ejemplo, dijo que, entre algunos sectores, se piensa erróneamente que la Pava ha asumido una posición institucional en torno a la controversia con el proyecto que busca restringir el aborto a partir de las 22 semanas de embarazo, de la autoría, entre otros legisladores, del presidente del PPD, José Luis Dalmau, y no lo ha hecho.

“Debemos definir (posturas) para evitar que pase lo que está ocurriendo ahora mismo, que cada cual tiene su forma de pensar. Ese proyecto no es parte del programa de gobierno del Partido Popular, y te adelanto que, de cara al futuro, no debe serlo. No es una postura que se ha discutido con la Junta de Gobierno, no está contenida en el programa de gobierno”, señaló Hernández.

“Lo que está ocurriendo recientemente es un indicio de que el partido tiene que reorganizarse y establecer una causa común. Tiene que establecer un listado de cuáles son las causas que realmente persigue el Partido Popular versus aquellas que individualmente cualquier político quiera trazar”, apuntó.

El también presidente de la Asociación de Alcaldes dijo que, en las reuniones que ha realizado hasta el momento, “hay una petición, casi unánime, de la gente que quiere vernos trabajando en una sola dirección”.

“También, hay mucho interés de participación en los procesos decisionales, por ejemplo, de los jóvenes. Creo que eso es parte de lo que va a recoger el (nuevo) reglamento. Quieren que la Junta de Gobierno sea una más inclusiva, más representativa de lo que es la voz del pueblo del PPD”, afirmó.

En el caso del PNP, también están buscando aglutinar a su gente. Por ejemplo, quieren allegar “las 106,000 personas afiliadas que no votaron en las pasadas elecciones” por ese partido y las 287,000 que avalaron la estadidad en la consulta del 2020, pero no a la Palma, dijo el comisionado electoral alterno Edwin Mundo.

“Necesitamos identificar dónde está esa gente y activarlos en el PNP. No sabemos si habrá una consulta plebiscitaria y tiene que estar organizado el partido”, señaló Mundo.

Sostuvo que también se concentran en atender otros flancos, como los municipios que no son regentados por un alcalde del PNP, pueblos que ganaron en el 2020, pero en los que no hubo organización y aquellos que perdieron.

“Donde el PNP no tiene alcaldes, del 1 de mayo al 4 de septiembre, se escogen a los presidentes de partido. Son 41 municipios. El norte es reestructurar el PNP y tener el liderato de carne y hueso en cada una de las 1,365 unidades y en cada municipio. Desde ya, la gente se organiza con tiempo con miras a ganar elecciones”, admitió Mundo.

San Juan y Guaynabo fueron municipios que ganó el PNP pese a que no tuvieron reorganización. Pero la Palma perdió las alcaldías de Ponce, Aguadilla, Naguabo, Arecibo y Cidra.

Anticipó que, al finalizar la reorganización, el PNP “va a tener sobre 15,000 personas en su estructura regional, los municipios, la organización de las mujeres, juventud y servidores públicos, entre otros”.

Cuestionado si han iniciado tan temprano los trabajos de reorganización en caso de que el presidente del PNP, Pedro Pierluisi, enfrente una primaria ante la comisionada residente en Washington, Jenniffer González, por la candidatura a la gobernación, Mundo respondió: “Esta es la estructura del PNP para Pierluisi, que es el presidente del partido, pero también va a servir para los 78 candidatos a alcaldes, 40 representantes y los 16 senadores de distrito. Mas, lo más importante, si el Congreso llamara a un proceso plebiscitario, el PNP estaría listo”.