Tres exgobernadores populares de Puerto Rico condenaron hoy, viernes, las expresiones del presidente del Partido Popular Democrático (PPD), José Luis Dalmau Santiago, tras tildar de “asesinato” la decisión de terminar un embarazo.

Sila María Calderón, Aníbal Acevedo Vilá y Alejandro García Padilla coincidieron en que el Proyecto del Senado 693, que tiene como a uno de sus autores a Dalmau Santiago, es inconstitucional. Además, exigieron que se abra el debate para escuchar las voces de profesionales de la salud expertos en derechos reproductivos. La medida no fue a vistas públicas.

“Soy mujer y respetuosa de los derechos humanos y creyente en el cuidado que debe tenerse cuando de derechos adquiridos se trata. (...) No se debe, ni se puede llamar ‘asesina’ a una mujer que ha tomado la decisión de finalizar su embarazo, sin conocer las circunstancias que inciden en dicho acto. Debe ser suficientemente doloroso y desgarrador para una mujer tomar esta determinación, para entonces recibir tan terrible calificativo”, sostuvo la exgobernadora en declaraciones escritas.

El proyecto 693 pretende restringir el aborto cuando un médico determina que el feto es viable o cuando el embarazado ya ha cumplido 22 semanas de gestación.

“¿Tenemos que velar si la mujer decida si va a matar a una persona o no? (...) Eso es asesinato”, fueron las expresiones del presidente del Senado, altamente criticado por figuras de su partido.

Por su parte, el excandidato a la comisaria residente por el PPD Aníbal Acevedo Vilá, quien ha señalado desde el miércoles su rechazo a la medida, opinó que sería detrimental que el Senado se incorpore en “una ola ideológica en contra de los derechos de las mujeres y comunidades LGBTIQ+”.

“Soy partidario que las victorias en derechos humanos y civiles que tienen los pueblos no se entregan. Mi análisis es contrario a la medida y, por otro lado, me preocupa, que más allá de decir que se quiere proteger la vida del no nacido, este proyecto lo que hace es insertar a Puerto Rico en una corriente ideológica de ultraderecha conservadora de los Estados Unidos”, insistió Acevedo Vilá.

Del mismo modo, Alejandro García Padilla dijo que es un proyecto que “viene a llenarle los ojos a las comunidades más conservadoras y no resuelve ningún problema porque no existe”.

“Discrepo totalmente del presidente del partido. En primer lugar, porque creo que la fe no se legisla. La fe impuesta por ley no tiene ningún valor para el creyente. (…) Creo que es un proyecto de ley inconstitucional porque se pretende imponer un criterio personal del legislador a las determinaciones de las mujeres sobre sus cuerpos e interfiere con el derecho a la intimidad”, declaró García Padilla, quien señaló que la medida tiene una postura machista.

Insistió que el PPD está desnaturalizando su visión ya que asume posiciones “tan conservadoras cuando se trata de un partido tan liberal”.

Según el Departamento de Salud, 3,986 abortos fueron realizados en el 2020 en Puerto Rico. De estos casos, ninguno corresponde a las 22 semanas de gestación y 96.4% de las personas gestantes que se sometieron algún proceso de terminación de embarazo fueron mayores de 18 años.

La codirectora ejecutiva de Profamilias, Frances Collazo, explicó que los casos de abortos en las 22 semanas son casi nulos. “El 93% de todas las terminaciones de embarazo corresponden al primer trimestre de gestación. Es decir, que están dentro de las 12 semanas”, dijo.

“Estamos hablando de casos de excepción y hay un total desconocimiento de lo que es la práctica médica y de este tipo de servicio. Se parte de unas premisas ideológicas y morales, que si bien se respeta, hay unos límites en cuanto una opinión puede transgredir el derecho de otra persona de tomar decisiones tan importantes como el qué va hacer con su cuerpo”, explicó Collazo, quien dirije la única organización sin fines de lucro en la isla que brinda el servicio de aborto a través de su clínica IELLA.

La experta en derechos reproductivos detalló que algunas de las razones para que una mujer incurra en un aborto a las 22 semanas puede ser que el feto tenga anomalías que aumentan la alta tasa de mortalidad luego del parto.

García Padilla sostuvo que imponer la creencia de que un feto está vivo es un acto religioso y no jurídico. “No estoy de acuerdo con imponer la fe a nadie”, insistió.

Otras figuras importantes del PPD como el expresidente del Senado Eduardo Bhatia Gautier se han expresado en contra del proceso legislativo que ha tenido la medida. En especial, Bhatia solicitó un turno en contra.

Legisladores populares como Migdalia González Arroyo, Jesús Manuel Ortiz, Héctor Ferrer, José Rivera Madera, Domingo Torres, Ángel “Tito” Fourquet y Estrella Martínez también rechazaron las expresiones del presidente de su partido.

Acevedo Vilá, quien acaba de regresar de Washington D.C., insistió en que muchos congresistas aliados del PPD están en contra de este tipo de proyecto y “no entienden qué está pasando”.

“Esta división es parte de la falta de coherencia ideológica sobre muchos temas que tiene el partido que se viene acumulando por muchos años. Esto es un reflejo de esto. (...) No he escuchado ninguna explicación coherente de porque este proyecto no se llevó a vistas públicas, que es el debate de las ideas”, manifestó Acevedo Vilá.

Por su parte, Nydia Velázquez y otras siete congresistas denunciaron y condenaron esta medida porque “tendría severas consecuencias para los derechos reproductivos del pueblo de Puerto Rico”.

El gobernador Pedro Pierluisi dijo “que es un tema que no se puede tomar a la ligera, por lo que favorezco que se lleven vistas públicas ampliamente de manera que se pueda tener un insumo de todas las partes”. No precisó si vetaría el proyecto 693 en caso de que llegue a su escritorio luego de ser aprobado en ambas cámaras legislativas.

“La medida aún se encuentra en el proceso de trámite legislativo. (...) Hay que ser cuidadosos en este asunto y debe contar con el mayor análisis posible”, opinó el gobernador.

El próximo lunes, el Senado votará por la medida. De aprobarse, ya el presidente de la Cámara de Representantes indicó que sí abriría el proceso a vistas públicas.