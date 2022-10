El secretario general del Partido Popular Democrático (PPD), Luis Vega Ramos, justificó este jueves la merma en las finanzas de la colectividad indicando que el presidente, José Luis Dalmau, decidió operar con “los gastos necesarios”.

Aseguró que mañana, viernes, durante la reunión de la Junta de Gobierno, se discutirá, entre otros asuntos, “propuestas y actividades” para allegar dinero a las arcas del PPD que hoy día cuentan con $244.76.

“Hay que entender que estamos culminando los primeros dos años del cuatrienio donde los fondos del partido van estrictamente dirigidos a los gastos ordinarios para el financiamiento de la colectividad”, dijo Vega Ramos en entrevista con El Nuevo Día.

“Ahí el presidente tomó la decisión de que en esta primera parte del cuatrienio se operara con los gastos necesarios”, agregó.

Sin embargo, la precariedad económica del PPD no es un asunto nuevo o inherente a la presidencia de Dalmau. Previamente, el PPD también confrontó problemas financieros que incluso provocaron que en agosto de 2019 se le cortaran los servicios de agua potable. Para ese entonces, el presidente del PPD era el exsenador Aníbal José Torres, quien confirmó que atravesaban por una “crisis grave financiera”.

Para el 2020, el PPD llegó a tener cinco aspirantes a la gobernación que organizaban actividades de recaudo a la vez y limitaba el acceso a dinero del partido.

Torres fue el responsable de establecer medidas para allegar fondos a la Pava. Fijó una cuota anual de contribución a funcionarios electos del PPD y el cobro de $50 por el uso de la sala de reuniones y de conferencia de la colectividad.

“La realidad es que los tiempos económicos en Puerto Rico le han puesto retos adicionales a todas las colectividades del país”, dijo Vega Ramos cuando se le recordó que desde hace unos años el PPD batalla con sus finanzas.

Pero cuando se le cuestionó que la Pava es, de entre los cinco partidos inscritos en la isla, la que menos dinero tiene, Vega Ramos insistió en que la decisión de Dalmau fue no hacer actividades de recaudo en consideración al pueblo por la pandemia y más reciente el paso del huracán Fiona. Aseguró que ahora realizarán un “esfuerzo más agresivo de fondos hasta que nos adentremos más al ciclo electoral”.

Dalmau dio instrucciones a Vega Ramos para que cobre a los líderes populares que no han cumplido con el pago de su cuota. Vega Ramos prefirió no dar detalles de las estrategias que podrán en vigor para sumar dinero a las arcas del PPD hasta tanto no se reúna la Junta de Gobierno mañana viernes a las 10:00 a.m.

En ese cónclave, la Junta de Gobierno también discutirá los conceptos entregados por un comité de trabajo que tenía la encomienda de enmendar el reglamento del partido. Si se adoptan enmiendas al reglamento, la Junta de Gobierno debe convocar a una Asamblea de Reglamento. Vega Ramos anticipó que debe discutirse un calendario para viabilizar la elección abierta que tendrá el PPD el 26 de febrero en la que se pretende escoger una nueva Junta de Gobierno, incluyendo un presidente y las dos vicepresidencias.

Precisamente, Carmen Maldonado, alcaldesa de Morovis y quien ocupa una de las vicepresidencias del PPD, reaccionó por escrito a la precaria situación económica de su partido. Dijo que el PPD carecía de un “liderato organizado, comprometido y estratégico”.

“No hay un plan de recaudación de fondos para cubrir al menos los gastos mínimos mensuales de la colectividad. Esa es una de las razones por las cuales es urgente un cambio de dirección de la presidencia del PPD”, dijo Maldonado, quien aspira a la presidencia de la colectividad.

El representante Jesús Manuel Ortiz también se ha hecho disponible para dirigir la Pava.

“Esta es la consecuencia de una decisión que tomó el presidente, distinto a la determinación que tomó en su campaña. Las finanzas están muy ligadas además a que la gente perciba una institución organizada y enfocada en fiscalizar y ganar unas elecciones. Nos corresponde a los populares encaminar la organización y recuperar el tiempo perdido”, sostuvo Ortiz.

Se dirigió directamente a los populares diciendo que “El partido tendrá los recursos que necesita para hacer el trabajo que nos corresponde”.

Mientras la alcaldesa de Loíza, Julia Nazario, exigió que durante la reunión del cuerpo regente del PPD " se le dé prioridad a cómo vamos a enderezar las fiananzas del partido, que se trabaje lo del reglamento con prontitud”.

“Hago un llamado a que nos pongamos las pilas y nos pongamos a mover la rueda porque si no nos van a pasar el rolo”, sostuvo la alcaldesa.

El Nuevo Día supo que hay molestia al interior de la Pava por los donativos que recibe Dalmau versus los del PPD y que también se cuestiona la inacción del liderato y de la Junta de Gobierno en su rol fiscalizador.

Entretanto, Vega Ramos enfatizó en que ahora se enfocará en “culminar este proceso de renovación de la estructura interna a nivel de la Junta de Gobierno y culminar la reestructuración de comités municipales, particularmente donde no logramos elegir alcaldes en la pasada elección para entonces prepararnos para la elección y definir candidaturas”.

Cuestionado sobre cuántos de los 37 pueblos en los que el PPD no tiene alcalde se han logrado reorganización, Vega Ramos respondió “varias”, pero no ofreció la cifra exacta.