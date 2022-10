Los $733.84 que el Partido Popular Democrático (PPD) tenía en sus arcas, entre enero y marzo, se redujeron a $244.76 para el trimestre de abril a junio, según los datos más recientes disponibles en la Oficina del Contralor Electoral (OCE).

La Pava tiene el balance más bajo entre los cinco partidos políticos inscritos en la isla, revela la información provista por la OCE.

En cambio, el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) posee las finanzas más robustas con $214,128.04 de balance, le sigue el Partido Nuevo Progresista (PNP) con $26,598.76 y el Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) con $24,309.89. Mientras, Proyecto Dignidad cuenta con $9,977.03.

Pese a que la menor cantidad de dinero descansa en la cuenta del PPD, el presidente de esa colectividad, José Luis Dalmau, rechazó que las finanzas de su partido estén resquebrajadas.

PUBLICIDAD

“Voy a rechazar lo de resquebrajadas. Tiene lo suficiente como para tener operando el partido. En año electoral, siempre hay abundancia. En año no electoral, dependiendo. Nosotros tuvimos un año no electoral lleno de pandemia, donde yo decidí no hacer actividades para no tener que pedirle dinero a la gente en medio de una necesidad. Si otros lo hicieron, bueno, magnífico. La institución -y yo como presidente- decidí no hacer actividades de recaudación de fondos. Sí logramos que algunas personas hicieran donativos para mantener las finanzas y la operación de agua y luz y las utilidades”, afirmó Dalmau.

Los informes de ingresos y gastos del PPD ante la OCE de este año -enero a marzo y abril a junio- muestran que pagan luz, agua, un empleado de mantenimiento y reembolso por gastos asociados a elecciones recientes para escoger presidentes municipales.

La colectividad recibe donativos de aportaciones individuales y, más recientemente, entre abril y junio, hizo dos actividades que le produjeron recaudos. En ese trimestre, realizó la actividad denominada “Bohemia Popular para las madres” y la “Confraternización de Servidores Públicos”, con las que lograron levantar $3,115.20. En ese período, el PPD recaudó $15,502.60, pero gastó $15,991.68.

En los ingresos, se observan donativos de algunos líderes populares, como los representantes Jesús Manuel Ortiz y Jesús Santa, y del comité de campaña de Dalmau.

El presidente del PPD explicó que, hace algunos años, se fijó una cuota de $250 anuales para los alcaldes, legisladores y legisladores municipales. Admitió que algunos líderes han cumplido, otros no.

PUBLICIDAD

“Es una encomienda que le he dado al secretario (Luis Vega Ramos) de que cobre las cuotas de los funcionarios electos del partido, que no todas han sido pagadas”, sostuvo.

“Nosotros teníamos programada una actividad, un radiomaratón, para el mes de octubre, y la medalla de Luis Muñoz Marín para noviembre o diciembre. Con esto del huracán Fiona, hemos pospuesto la fecha. Se va a dar en algún momento, pero estamos esperando que el país se recupere. Sé que, cuando esos fondos lleguen, pues el partido va a tener una cantidad que no la necesita en estos momentos porque, con lo que hay, puede operar”, agregó Dalmau.

En cambio, el PNP se ha mantenido activo. De enero a junio, realizaron eventos que le allegaron fondos. Lo hicieron, según los informes de ingresos y gastos, con donativos mediante transferencias electrónicas recurrentes -lo que han llamado “Blue Wave”-, la convención de la Palma y un “compartir progresista”, cuyo lugar no se precisa en el reporte. De enero a marzo, recaudaron $73,844.83 y, de abril a junio, $66,738.85.

El PIP también se vale de donativos por transferencias electrónicas para sus recaudos, de rifas y actos políticos, como un pasadía en Cidra. El MVC, además de recibir dinero por transferencias electrónicas, ha realizado actos políticos, como un día familiar.

Por su parte, de enero a marzo, Proyecto Dignidad recaudó dinero -también mediante donativos por transferencias electrónicas- y obtuvo $276.30. De abril a junio, no generó ingresos o gasto alguno, revelan los informes.

PUBLICIDAD

“Ellos (Proyecto Dignidad) no esperan ganar unas elecciones, pero sí ser suficientemente poderosos para crear un ambiente político y promover unas medidas con representantes y senadores. Eso es legítimo y también sensato”, opinó el profesor de Ciencias Políticas de la Universidad de Puerto Rico Raúl Cotto.

Un partido “internamente desmoralizado”

A juicio de Cotto, las bajas finanzas del PPD demuestran que “está internamente desmoralizado, que se traduce en mala organización”. “Cada seis meses dicen que se van a organizar”, acotó.

El martes, el presidente del PPD presentó al nuevo secretario general y subsecretaria de la colectividad, Luis Vega Ramos y Nina Valedón, respectivamente. Ambos anunciaron nuevos proyectos para la colectividad, anclados en la unidad, la fiscalización y organización.

Pero Cotto entiende que, al interior del PPD, “hay un proceso de no vínculo, no coaugulan”.

Destacó, de otra parte, que la disciplina y constancia que muestra el PIP respecto a sus finanzas, al mantener donativos recurrentes, “no es resultado de colectas”, sino de personas que aportan pequeñas cantidades cada mes, y al cabo de un año, se convierten en miles de dólares. Recordó que se trata de una práctica que comenzó hace muchos años el PPD, no con transferencias electrónicas, sino con donativos por correo, pero que abandonó con el tiempo.

“Si el PPD no gana estas elecciones es como un paciente en estado de coma. Está en una crisis política real, lo demuestra que cualquiera de sus aspirantes no está recaudando”, apuntó el analista político y exdirector de campañas del PNP Ángel Cintrón.

PUBLICIDAD

Pierluisi al frente

Una mirada a los recaudos de políticos que se perfilan como posibles candidatos a la gobernación refleja que, a un año y medio de las elecciones generales, el gobernador Pedro Pierluisi se mantiene en la delantera con $1,469,450.30 en recaudos, una cantidad que no solo es muy superior a la de sus posibles contrincantes políticos, sino que también le da un margen de ventaja amplio en una contienda para la que aún resta tiempo.

“Pierluisi es una máquina de recoger dinero. Esa es la verdad”, sostuvo el analista y estratega político Armando Valdés.

Al igual que Cintrón, destacó que, siendo Pierluisi el gobernador, esa posición le confiere “poder” para que haya “personas que quieren acercarse a decirle ‘estoy aquí’ y dejarle saber que lo apoyan”.

“No deja de ser una cantidad sustancial y, sin duda, a pesar de que hay personas que creen que Jenniffer González ganaría cualquier campaña primarista, no creo que podemos descartar a Pierluisi porque tiene dinero, sabe recaudar, y el dinero cuenta mucho en la política moderna”, apuntó Valdés.

Recalcó que, mientras más dinero tiene un candidato, más acceso tiene a medios que le permiten difundir su mensaje. “Significa que cualquiera que quiera seriamente competir contra Pierluisi comienza la carrera muy atrás. Si esto es un maratón, pues Pierluisi va por la mitad del maratón, y todavía tienes gente que está saliendo y está en la milla ocho”, dijo.

Al preguntársele el miércoles, en un evento en Guayama, si tenía una meta de recaudos, Pierluisi respondió en la negativa. Manifestó que puso en “pausa” las actividades de recaudación por el paso del huracán Fiona, pero aseguró que las retomaría. “Siempre uno tiene que levantar unos recaudos para tener los recursos necesarios para hacer una campaña efectiva”, dijo.

PUBLICIDAD

Rechazó, sin embargo, que el cargo de gobernador le ayude, y más bien indicó que tiene “un equipo organizado”.

De enero a marzo, Pierluisi hizo cuatro actividades de recaudación, una de ellas, en Washington D.C., y de abril a junio tuvo tres, una de ellas, la celebración de su cumpleaños, que le dejó $615,600.

Para Cotto, pese a las grandes cantidades de dinero, el mensaje del candidato puede ser neutralizado. “Esas cantidades, no son invulnerables, las redes sociales. El mensaje de Pierluisi va a llegar. Si se lo creen, es otra cosa. Cada vez que él lance ese mensaje (en medios), que le costo $5,000, por ejemplo, sin gastar nada, un montón de gente (en redes sociales) me va a mandar otros mensajes contradiciendo ese”, afirmó el catedrático.

Valdés, por su parte, dijo que una posible campaña primarista también disminuye los recaudos. Pero Cintrón recordó que la Ley para la Fiscalización del Financiamiento de Campañas Políticas permite que, tras una primaria, cualquier donante pueda contribuir obviando donativos previos en el mismo año natural. Es decir, que, si el donante aportó el tope permitido por ley -$2,800 anuales por aspirante-, empieza en cero una vez el aspirante se convierta en candidato.

La comisionada González ha tenido ingresos de $465,181.83 de enero a junio de este año. En ese mismo período, sus gastos fueron de $350,969.96, según los informes de ingresos y gastos ante la Comisión Federal de Elecciones (FEC, en inglés).

Entre los populares, el presidente cameral, Rafael “Tatito” Hernández, se alza con la mayor cantidad de recaudos $109,476.28. Su homólogo en el Senado y presidente de la Pava, Dalmau, posee en balance $55,363.38.

PUBLICIDAD

Un vistazo a los informes de ingresos y gastos de Dalmau revela que, de enero a marzo de este año, recibió tres donativos de $2,800 cada uno de los empresarios y desarrolladores asociados al PNP Jaime Morgan Stubbe, Federico Stubbe González y Federico Stubbe Arsuaga. En ese trimestre, recibió ingresos de $35,000.

Al preguntársele sobre los donativos de afiliados al PNP y si esto no levantaría ronchas en el PPD, Dalmau dijo: “Lo que sucede es que, para no tener que hacer unas actividades grandes de recaudación, lo que se han hecho son actividades de reuniones. Y, en esas actividades de reuniones, de diferentes sectores, del área económica, salud, comercial, industrial, las personas que quieran aportar, pues aportan”.

“Y estas personas que trabajan en áreas grandes comerciales siempre buscan reunirse con el liderato de los dos partidos porque, obviamente, quieren tener ese acceso y esa comunicación de cómo ven el futuro del país, de hacer recomendaciones para mejorar. Son personas exitosas y nosotros, en ocasiones, nos reunimos informalmente y, en ocasiones, nos reunimos formalmente, y hacen su contribución”, agregó Dalmau.

Los Stubbe, según la OCE, han donado también a líderes del PNP y otros del PPD, como Hernández, el representante Ángel Matos y el alcalde de Dorado, Carlos López.

De otra parte, el representante Jesús Manuel Ortiz cuenta con $8,321.54, y la alcaldesa de Morovis y vicepresidenta del PPD, Carmen Maldonado, tiene $80.79. Ambos líderes populares han manifestado su intención de dirigir el PPD y son mencionados, al interior del partido, como posibles aspirantes a la gobernación.

El senador Juan Zaragoza se ha hecho disponible para la vicepresidencia del PPD y en su balance tiene $977.88.

El periodista Manuel Guillama Capella colaboró en esta historia.