El presidente del Partido Popular Democrático (PPD), José Luis Dalmau, anunció este martes que el exrepresentante Luis Vega Ramos será el nuevo secretario general de la colectividad y Nina Valedón fungirá somo subsecretaria general.

“Los convoqué en la tarde de hoy para anunciarles el nombramiento del licenciado Luis Vega Ramos como secretario general del PPD y de la misma forma anunciar a la compañera Nina Valedón como subsecretaria del Partido Popular”, sostuvo Dalmau en conferencia de prensa en la sede de la Pava, en Puerta de Tierra.

El Nuevo Día había adelantado la información de que Dalmau le había hecho el acercamiento a Vega Ramos y a Walter Torres, exalcalde de Peñuelas para ocupar la secretaría del PPD.

Dalmau describió a Vega Ramos como un “gran fiscalizador, conocedor de las estructuras del partido y líder del PPD”.

Con el anuncio, Dalmau llenó la secretaría del PPD que quedó vacante la semana pasada tras la súbita renuncia del representante Ramón Luis Cruz Burgos, que generó suspicacia en las filas de la Pava particularmente porque hay una elección general en febrero próximo para escoger al nuevo liderato, incluyendo la Junta de Gobierno.

En sus primeras expresiones, Vega Ramos dijo que se enfocará en tres áreas: organización, fiscalización y unidad.

“Eso es lo que le vamos a dar a nuestro partido y a nuestro presidente desde estas posiciones que asumimos”, dijo el exrepresentante que es miembro de la Junta de Gobierno del PPD y en las elecciones del 2020 no prevaleció en su intención de llegar al Senado.

En la conferencia de prensa estuvo presente el comisionado electoral del PPD, Ramón Torres; el comisionado electoral alterno, Jorge Colberg Toro y Ferdinand Mercado, quien asesora a Dalmau.

Vega Ramos dijo que su prioridad será orientar para que “el país entienda que la alternative para una Buena gobernanza real es el Partido Popular Democrático, que el único partido que puede derrotar, de cara a las próximas elecciones, el mal gobierno que tenemos es el Partido Popular Democrático y sus hombres y mujeres”.

“Y para ese proceso nosotros vamos a continuar en la reorganización. Vamos a asistir a nuestro presidente y a la Junta de Gobierno en ese proceso”, afirmó Vega Ramos.

Contratista del Senado, asesor del presidente y secretario del PPD

Cuestionado por este medio si mantendría a Vega Ramos como su asesor en el Senado mediante un contrato, el también presidente del Senado respondió en la afirmativa.

“Sí en este momento él (Vega Ramos) es contratista en el Senado. Cualquier consideración sobre sus labores aquí (en el PPD), estaremos evaluándola posterior a la Junta de Gobierno del próximo viernes”, sostuvo.

Preguntado si mantener en contrato al secretario del PPD no levantaba cuestionamientos porque le responde a él, Dalmau dijo “es un contrato, no es un empleado permanente”.

“Y cuando evalúa el tiempo, el está en un tiempo part-time, no le veo ningun tipo de contratiempo a que pueda continuar con sus labores”, dijo el presidente del PPD.

De acuerdo con el registro de contratos de la Oficina del Contralor, Ramos Vega obtuvo un contrato del 19 de marzo al 30 de junio del 2021 por la cuantía de $33,000 a razón de $100 por hora por 55 horas al mes. Luego se le renovó del 16 de julio al 31 de diciembre del 2021. Después obtuvo otra renovación del contrato del 1ro de enero al 30 de junio del 2022. Con la renovación se le otorgaron $10,000 adicionales para “gastos de viajes por la cantidad de $10,000 por la vigencia del contrato”. El contrato más reciente y vigente de Vega Ramos no aparece registrado en Contraloría a pesar de que está vigente, según dijeron en la conferencia de prensa.

Valedón tuvo contratos con el Senado entre el 2017 al 2019, según el registro de Controloría. Actualmente, es empleada del Senado, confirmó Valedón.

“A raíz del nombramiento, hay unas revisiones que vamos a hacer para que ese asunto (su empleo en el Senado) se trabaje conforme al derecho aplicable, la ética y buenas costumbres”, dijo Valedón, quien en el 2020 aspiró en primarias para ser la candidata a senadora por el distrito de Humacao.

A preguntas de este diario, aseguró que no aspirará a un puesto electivo en las elecciones del 2024.

De ordinario y con la merma en ingresos de los partidos políticos, las colectividades no pagan salario a los secretarios y subsecretarios. Por ende, al interior del PPD no cayeron bien los nombramientos anunciados por Dalmau porque responden a él, no son figuras nuevas en la políticas y tienen intereses políticos dijeron fuentes.

Convocada la Junta de Gobierno para este viernes

Dalmau aprovechó la conferencia de prensa para también anunciar que dio instrucciones a Vega Ramos para que convoque para este viernes a la Junta de Gobierno del PPD. El conclave será a las 10:00 a.m.,

“En agenda tenemos la discusión del conceptual que se trabajo de cara al (nuevo) reglamento de la colectividad”, anunció Dalmau.

Además, el cuerpo regente del PPD deberá ratificar los nombramientos de Vega Ramos y Valedón.