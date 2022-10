El presidente del Partido Popular Democrático (PPD), José Luis Dalmau, rechazó el lunes que, con la renuncia de Ramón Luis Cruz Burgos como secretario general de la colectividad, busque, de alguna forma, limitar la participación de populares o acallarlos.

“No entendí por qué mi decisión acalla a los populares. No sé por qué sacan de contexto algo que dice el reglamento claro, específico, y algo que es una decisión personal entre Ramón Luis y yo. Si yo hubiera querido sacarlo, lo sacaba antes. ¿Por qué lo saqué ahora? Porque yo no lo saqué. No queremos acallar a nadie. Todo el que esté disponible, magnífico”, dijo Dalmau, vía telefónica, a El Nuevo Día sobre la renuncia de Cruz Burgos y la elección que habrá en febrero para escoger un nuevo liderato en el partido.

Recordó que el reglamento del PPD impide que el secretario general aspire “a cualquier puesto electivo durante el período eleccionario por el cual es nombrado”. Esa normativa también indica que “el período eleccionario comienza a partir del inicio de las candidaturas, según la Ley Electoral”, que es para diciembre del 2023.

PUBLICIDAD

Dalmau dijo que estaba en el proceso de seleccionar un nuevo secretario general. El Nuevo Día supo que hubo acercamientos al exrepresentante Luis Vega Ramos y al exalcalde de Peñuelas Walter Torres para ocupar ese puesto. Pese a varios intentos, ninguno de los dos contestó llamadas o mensajes de este medio.

“En los próximos días, voy a estar anunciando tanto el secretario como otras posiciones del partido, y también voy a estar anunciando cuándo va a ser la (reunión de la) Junta de Gobierno”, dijo Dalmau.

En esa reunión, deben analizarse las propuestas para enmendar el reglamento del PPD, y luego debe convocar a una asamblea.

Respecto a la elección del 26 de febrero para escoger una nueva Junta de Gobierno, incluida la presidencia y las dos vicepresidencias, Dalmau indicó, que en una reunión previa del cuerpo regente de la Pava, se mencionó que ese evento sería subsidiado por cada uno de los aspirantes a los puestos de liderato.

“Se les pide a los candidatos una aportación, y la elección podría salir entre $75,000 a $100,000, dependiendo de las candidaturas, la cantidad de papeletas y el alquiler de camiones. La Junta tomará la decisión”, apuntó.