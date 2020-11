A tono con el panorama que maneja por la avalancha de de votos adelantados, el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), Francisco Rosado Colomer y los comisionados electorales recalcaron hoy que mañana, martes, concluida la votación ofrecerán resultados preliminares y no contundentes, aunque confiables.

“Es que ciertamente la cantidad de voto adelantado fue sin precedentes”, dijo el presidente de la CEE.

La Junta Administrativa de Voto Ausente y Voto Adelantado (JAVA) se mantiene contabilizando ese voto y hasta el momento ya había contado 349,000 papeletas de poco más de 696,000 de voto ausente y voto adelantado a domicilio y por correo. Los votos adelantados de confinados y el de precinto serán contados el mismo día del evento por las máquinas de escrutinio electrónico.

Rosado Colomer y la presidenta alterna de la CEE, Jessika Padilla dijeron que hoy y mañana la JAVA continuará contando el voto adelantado y el voto ausente con la expectativa de poder contarlo en su totalidad antes de que cierren los colegios de votación. Los colegios de votación abren a las 9:00 a.m. y cierran a las 5:00 p.m.

PUBLICIDAD

“Mañana los votos, de igual manera, se van a continuar contando y confiamos que podíamos darle la celeridad al conteo para que tengamos un resultado preliminar en la noche”, agregó la presidenta alterna de la CEE durante una conferencia de prensa en el edificio de Operaciones Electorales del organismo electoral.

Pero ni ella ni el presidente de la CEE quisieron hablar, a preguntas de la prensa, de poder ofrecer resultados preliminares contundentes o que definan quiénes son los vencedores.

“Si vamos o no vamos a tener una noción de quién va a ganar va depender de la ventaja del candidato o la candidata”, apuntó Rosado Colomer.

“Pero la Comisión se compromete a contar cada uno de los votos que tenemos de nuestros electores. La certeza del ganador la va a decir los números de los resultados preliminares. Yo no les puedo decir cuánto va a ser. Podríamos decir que nos vamos a quedar pendiente de recibir 10,000 papeletas del voto por correo. Eso puede ser porque no todo el mundo va a enviar la papeleta hoy. La podría enviar mañana porque tienen hasta el matasellos del 3 de noviembre. Todas esas papeletas no se van a contar porque no nos van a llegar, pero la Comisión está dando su mayor esfuerzo”, agregó.

Mañana, una vez cerrados los colegios de votación, la CEE contará los votos emitidos por los electores. A las 10:00 p.m. la CEE se propone ofrecer resultados preliminares, según lo dispone el Código Electoral.