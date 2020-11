El comisionado electoral de Proyecto Dignidad, Juan Manuel Frontera Frau, consignó ayer su oposición a una petición mandamus presentada por el Movimiento Victoria Ciudadana (MCV) para solicitar a la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) por la vía judicial documentos que certifiquen la cantidad exacta de solicitudes de voto por adelantado y voto ausente en la elección general.

Además, que la institución también revele las listas con los nombres de todos los electores que solicitaron este tipo de voto.

El comisionado electoral de MVC, Olvin Valentín, ha insistido en que esa información es esencial que la tenga su partido antes que se inicie el escrutinio general, pautado para arrancar hoy en la tarde.

Al oponerse a la petición de MVC, Frontera Frau, a través de su abogado Germán Ufret Pérez, sostuvo que, si bien Proyecto Dignidad también ha solicitado la información que ha peticionado el MVC, “este recurso ha sido sometido apresuradamente y omitiendo información esencial a este tribunal, lo que tiene el efecto de perturbar los procedimientos internos de la CEE”. En esencia, indicó que el mandamus se puede utilizar para situaciones extraordinarias y esta no es una.

Aunque Frontera Frau no niega que el desorden en la Junta Administrativa de Voto Adelantado y Voto Ausente (JAVAA) y que la entidad “no ha cumplido fielmente sus responsabilidades”. Sin embargo, sostuvo en su moción que la solicitud hecha por la vía administrativa por MVC no fue objetada por nadie.

“El presidente indicó que estas oficinas debían tener dicha información y estar en posición de entregarlas y refirió al peticionario a verificar nuevamente con ellos. El presidente indicó que gestionaría la petición”, sostuvo Frontera Frau. “La solicitud fue hecha ayer (miércoles), un día feriado federal, cerca del mediodía y hoy (ayer) al mediodía MVC está solicitando un mandamus. Sin embargo, el peticionario no alega que el presidente se negó a facilitar la información, ni alega que el presidente se cruzó de brazos y no hizo gestiones para que la información solicitada fuera entregada. Tampoco alega en ningún momento que esa información se encuentra disponible para ser entregada”.

En entrevista por separado, Héctor Joaquín Sánchez, comisionado electoral del Partido Nuevo Progresista, insistió en que MVC ha tenido las listas que solicita al tribunal desde el 14 de octubre.

Sin embargo, esta mañana Olvin Valentín, comisionado electoral de MVC, aclaró que lo que recibió el 14 de octubre su colectividad fue una “lista preliminar”.

“Hacen referencia a cómo es posible que no las tengan, si candidatos se han comunicado (con electores) y otras excusas. La realidad es que hay listas parciales emitidas... pero estamos pidiendo la lista final para que nos conste quiénes, en efecto, tuvieron la solicitudes ,se les aprobó o se les denegó y quienes aprobaron mediante las modalidades de voto por adelantado”.

Valentín rechazó tener acceso a estas listas finales de alguna manera vulnere la privacidad del voto. Harto conocido es que el PNP tuvo mucho más éxito solicitando el voto por adelantado.

“No es certero eso. No tendríamos forma de saberlo y las listas no revelan voto ni afiliación”, respondió Valentín. En síntesis, MVC solicita las listas para atender querellas presentadas por diferentes posibles irregularidades como posible doble voto y peticiones de voto por correo que no fueron atendidas por la Comisión Estatal de Elecciones.