En lo que son sus primeras expresiones en más de tres años, el cabildero Elías Sánchez Sifonte dijo que no ofrecerá disculpa pública alguna por su participación en el polémico chat de Telegram con contenido homofóbico, machista, sexista y misógino que provocó la indignación de la población, masivas protestas y, como consecuencia, la renuncia del gobernador Ricardo Rosselló Nevares.

“Si voy a pedir perdón, yo no tengo nada absolutamente nada de qué pedir perdón. Nada. Cero. Para empezar de lo que estamos hablando es de un documento alterado. Eso lo determinó el mismo FEI (Oficina del Panel de Fiscales Independientes)”, dijo Sánchez Sifonte en una extensa entrevista que concedió a la Unidad Investigativa de Las Noticias, de TeleOnce.

Sánchez Sifonte adujo que el chat era una “conversación privada”, que no se tenía intención alguna de divulgar.

“Así que perdóname. Yo no tengo que pedir perdón por cualquier expresión que yo haya hecho que, de hecho, yo no tengo ninguna expresión célebre en ese documento”, afirmó.

“Yo no hice absolutamente nada. Y yo tener una opinión, no es inapropiado. Y yo le digo, al que piense lo contrario, pues vamos a dejarnos de hipocresía y todo el mundo abra todos sus chats y saquen los chats con sus panas. Sáquenlos todos sobre la mesa”, sostuvo quien fuera el representante de Rosselló Nevares ante la Junta de Supervisión Fiscal y su director de campaña política

En el chat, entre los participantes, quienes se referían a Elías Sánchez Sifonte como “F do”, se contaban a Raúl Maldonado, exsecretario de Hacienda; Luis Rivera Marín, exsecretario de Estado; Alfonso Orona, exasesor legal del gobernador; Christian Sobrino, principal oficial financiero; Carlos Bermúdez y Rafael Cerame, relacionistas; Edwin Miranda, publicista; Ricardo Llerandi, exsecretario de la Gobernación; Ramón Rosario, exsecretario de Asuntos Públicos; y Anthony Maceira, exsecretario de Asuntos Públicos. Entre ellos, discutían temas de política pública y se intercambiaban información privilegiada del gobierno.

“El gobernador está con sus amistades. Queremos pensar que los gobernadores son unos seres... Son seres humanos, igual que tú. Ven televisión, se ríen y hacen chistes”, dijo Sánchez Sifonte sobre el contenido del chat.

“Es que no es cuestión de que yo tenga que decir que está bien o está mal. Tú tienes derecho a expresarte de la manera que tú quieras”, agregó a preguntas de las reporteras Celimar Ademes y Mardelis Jusino.

Cuestionado sobre la reacción de la población, que exigió la salida de Rosselló Nevares, Sánchez Sifonte sostuvo que “en tiempo y espacio se justificó por la razón que sea, y tuvo su consecuencia”.

“Si están pidiendo sangre, la tuvo. Él (Rosselló Nevares) tuvo que renunciar”, continuó.

Enfriada la relación con Rosselló Nevares

Precisamente, sobre Rosselló Nevares, dijo que desde mayo de 2019 “ya él y yo no teníamos casi comunicación”. Rechazó que haya quedado una enemistad, pero sí tuvieron “diferencias”.

Sánchez Sifonte no descartó que en un futuro Rosselló Nevares regrese a la política activa. En mayo de 2021, Rosselló Nevares fue electo cabildero por la estadidad, cargo electivo que ocupará hasta diciembre de 2024.

“En un futuro, quizás. Yo no creo que en la política haya nada que esté descartado, pero sí te puedo decir que si yo fuera su consejero, que ya no lo soy, le diría ‘enfócate en tu carrera privada, destácate en tu field (campo). Que tú tengas algo para girar y, entonces, si quieres virar, viras”, opinó.

Recalcó que la figura de Rosselló Nevares es rehabilitable, pero “todavía no y si hubiese corrido en este ciclo, yo creo que hubiese sido un error”.

“Más aspectada” Jenniffer González

Ahora, de cara a una primaria en el Partido Nuevo Progresista (PNP) por la candidatura a la gobernación, entre el gobernador Pedro Pierluisi y la comisionada residente en Washington, Jenniffer González, Sánchez Sifonte dijo que esta última está “más aspectada para ganar”.

A juicio de Sánchez, la primaria del PNP entre Pierluisi y González es “atípica”. Dijo que hay “paralelos” entre la primaria del 2016, entre Pierluisi y Rosselló Navares y la de Pierluisi y González.

“Cualquiera de los dos pudiera ser buen candidato. ¿Quién es la persona que más aspectada está para poder ganar la elección? Es Jenniffer. Los números hablan por sí solos. Esa es la realidad. ¿El gobernador se puede descartar? Yo no creo que se pueda descartar”, opinó.

Dijo que González es “más elegible” y mencionó los números que logró en la pasada Encuesta de El Nuevo Día, a un año de las elecciones, que ella contaría con un 55% del voto de los afiliados al partido, mientras que el gobernador obtendría un 41%.

Además, un 50% de los afiliados al PNP la reconocía como líder máxima. También González obtenía mayor porcentaje sobre Pierluisi en varios temas, como relaciones con Washington y desarrollo económico. Sánchez Sifonte dijo que Pierluisi obtuvo “negativos espectaculares”.

“Eso quiere decir que hay un trabajo que él tiene que hacer en dos renglones. Renglones de empatía y conexión con el elector, que no está ocurriendo ahora mismo”, señaló.

Ahora bien, puntualizó que a González “le hace falta organización y estructura”, factores con los que puede perder la primaria.

“Si ella monta su estructura. Si ella logra ejecutar un equipo de trabajo que pueda ejecutar, todo ese apoyo positivo que ella tiene, es una fuerza que no se puede negar”, consideró.

Sánchez Sifonte rechazó que dirija la campaña de González o participe de ella de alguna forma. Sí reconoció que habla con ella y le tiene “cariño y respeto”.

“Ella ha dicho que ha hablado conmigo. Claro que sí”, confirmó.

“Quiquito” Meléndez es un “hipócrita”

El abogado calificó al representante José “Quiquito” Meléndez de “hipócrita” por arremeter contra él públicamente y abandonar la campaña de González cuando, supuestamente al verlo previamente en una actividad del expresidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, le dijo que estaba muy contento de que regresara nuevamente y, luego, decía que no podía estar donde estuviese Sánchez Sifonte.

“Ante mí, ha quedado como un hipócrita”, acotó Sánchez Sifonte.

“Él (Meléndez) es una persona que es fácil de engañar. Eso es lo que me dio cuenta, que cualquier cuentito que le dan, se lo cree”, agregó.

Sobre la alianza política entre el Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) y el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) reconoció que pueden sorprender.

“Ahí yo le tengo que dar mucho reconocimiento a Juan Dalmau. Porque yo creo que Juan Dalmau le ha dado la cogida del siglo a Victoria Ciudadana”, indicó, no sin antes explicar que el MVC tiene un gran crecimiento a nivel isla, “pero le cedieron ese paso al PIP”.

Sánchez Sifonte reconoció que hay una “erosión” de los partidos políticos tradicionales, porque “la gente está más enfocada en apoyar causas”.

“El tema del status ya no es lo que está moviendo a la gente. Hay estadistas que no tienen problemas en votar por Proyecto Dignidad. Hay estadistas que no tienen problemas en votar por Victoria Ciudadana. Y el reto que tienen los partidos es que como han querido ser cuidadosos en asumir posturas, pues están erosionándose porque ya no representan causas”, aseveró.