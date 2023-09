La comisionada residente en Washington, Jenniffer González, volvió a rechazar este lunes que el cabildero Elías Sánchez Sifonte forme parte de su equipo de campaña política, pero reconoció que “habla” con el exfuncionario de la administración de Ricardo Rosselló, al igual que lo hace con figuras de la Palma y otras ideologías.

“No, no. Es una persona con la que colaboro, con la que hablo, igual con otra gente… siempre va a haber la campaña sucia, siempre va a haber la campaña de que aquel está, aquel no está. No tengo problemas con eso después que yo tenga al pueblo. Todos los líderes somos pasajeros... el pueblo es el que manda y el pueblo es el que decide las candidaturas y nadie debe temerle a la voluntad del pueblo”, señaló González, a preguntas de si integraría a Sánchez Sifonte a su equipo de campaña.

Expuso que “cuando haga mi anuncio, voy a presentar a mi equipo, como siempre lo hecho, de frente. No tengo por qué esconder a nadie”.

La semana pasada, el representante del Partido Nuevo Progresista (PNP), José “Quiquito” Meléndez -quien durante los pasados meses acompañó a González en múltiples de sus actividades políticas-, anunció que se mantendría neutral en una posible contienda primarista entre González y el gobernador Pedro Pierluisi, luego de que supuestamente le confirmaran que Sánchez Sifonte era parte del equipo de campaña de la comisionada residente.

“Cada cual decide con quién quiere estar. En el caso mío, ni voy a comprar endosos, ni voy a comprar respaldo, ni voy a permitir que me condicionen respaldos. El que tenga su issue con gente, que lo resuelva allá, que viva su vida”, dijo, durante una entrevista con este medio en la cual también conversó sobre su embarazo de gemelos, noticia que compartió con el país el domingo.

Sánchez Sifonte fue el representante del gobernador ante la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) bajo la administración de Ricardo Rosselló y dirigió su campaña para las elecciones de 2016. Previo a la renuncia del entonces mandatario en 2019, trascendió que el abogado fue una de las personas que, al igual que el exgobernador y algunos de sus funcionarios, participó en el controversial chat que provocó la indignación del pueblo, que exigió la dimisión del primer ejecutivo mediante masivas protestas.

“El que esté conmigo tiene que, primero, creer en mí y hacerlo de corazón. Uno no es un bombón para caerle bien a todo el mundo. Hay opciones por ahí. Yo estoy bien tranquila y respeto las decisiones de todo el mundo… Eso es bien natural en la política, que hoy estés en un lado y mañana estés en otro, dependiendo de lo que te ofrezcan. Eso a mí no me preocupa, éxito le deseo”, puntualizó.

Dijo que los rumores sobre su vinculación con el cabildero surgieron como resultado de una imagen que se tomó en un cumpleaños al que asistió, en la cual apareció junto a Sánchez Sifonte. En la foto original, agregó, estaban otras figuras del PNP y del Partido Popular Democrático (PPD), así como su esposo José Yovín Vargas.

“Hablo con mucha gente, no solamente con Elías Sánchez. Hablo con mucha gente que son y que no son de mi partido, que me llaman, que me dan ideas y hasta donde yo sé a él no le han radicado cargos de nada”, subrayó.

Agregó que “hemos hablado como hablo con mucha otra gente, gente de los medios, gente de otras campañas. Por ejemplo, el exdirector de la campaña de (la exgobernadora) Wanda Vázquez, (Jorge Dávila). Te puedo dar una lista aquí de un montón de gente con las que hablo... pero de eso a formar parte de una estructura de campaña, no. Si hay alguien que quiere hacer esa vinculación porque se siente bien, porque ayuda a la campaña de otro, metan mano. No tengo problema con eso. Estoy para sumar, para añadir y no voy a estar excluyendo, porque la política no debe ser de una élite. Las candidaturas deben ser del pueblo”.

González ha dicho que pronto anunciará cuál será su futuro político. El gobernador, por su parte, ha confirmado que buscará la reelección, aspiración que oficializará en octubre.

“Me siento más cerca de hacer ese anuncio, mucho más cerca y estoy preparándome para eso, porque cuando uno hace un anuncio tiene que venir acompañado de ideas, de equipo de trabajo… lo voy a hacer como lo hecho en el pasado, de frente al pueblo y agradecida por la oportunidad y el cariño que me da”, manifestó.