La noticia de que será madre de gemelos, más que hacerla repensar su futuro, refuerza, en la comisionada residente Jenniffer González, su interés de mantenerse activa en la política, incluida una posible candidatura a la gobernación por el Partido Nuevo Progresista (PNP).

En entrevista con El Nuevo Día desde su residencia, junto a su esposo, José Yovín Vargas, González afirmó que está lista para ser madre y dejó claro su deseo de que sus hijos nazcan y crezcan en Puerto Rico. “Me van a ver en la papeleta y, con el favor de Dios, queda muy poco para anunciar a dónde voy o a dónde vamos”, compartió la comisionada. “Y con más fuerzas”, agregó Vargas.

O sea, ¿que esto no la detiene?, se le preguntó. “Al revés, al revés. Esto me ayuda a experimentar lo que viven nuestras familias en la isla. Esto me ayuda a poder compaginar cómo hace todo el mundo, que tiene que hacer malabares con su familia, con los nenes, con el trabajo...”, añadió.

“Me van a ver en la papeleta, en el nombre de Dios”, puntualizó.

El domingo, la pareja compartió, a través de las redes sociales de la comisionada, que serían padres. El mensaje lo acompañaron con una imagen del sonograma que confirmaba que la llegada sería por partida doble. “¡Hoy mi esposo y yo queremos compartir nuestra profunda alegría! Uno de los momentos más especiales en nuestras vidas. ¡Seremos padres!”, publicó González.

La comisionada residente Jenniffer González y su esposo, José Yovín Vargas, recurrieron el domingo a las redes sociales para anunciar que serán padres. El alumbramiento está pautado para marzo de 2024. (Ramon "Tonito" Zayas)

Las felicitaciones no se hicieron esperar y llegaron de todas partes, destacó. Contó que la llamó el presidente del Senado, José Luis Dalmau. También se comunicó con ella, vía mensaje de texto, el coordinador del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Manuel Natal, y el expresidente del Senado Thomas Rivera Schatz, entre muchos más.

“Yo estoy feliz, y quiero compartir esa felicidad con todo el mundo”, expresó González.

El matrimonio -evidentemente feliz- contó que se enteraron que serían padres en julio. Los meses subsiguientes, sin embargo, decidieron compartir la noticia solo con sus respectivos padres. “Ya pasaron los primeros tres meses. Eso no significa que uno va a dejar de cuidarse, pero nos sentimos un poco más confiados”, comentó la comisionada.

Al momento, agregó, todo ha transcurrido con tranquilidad. No ha habido mala barriga ni muchos antojos. “La emoción de cuando nos llegó la prueba de que estaba (embarazada), eso fue un lucimiento, como dirían por ahí. Pero, cuando nos enteramos que eran dos, eso fue espectacular, y la gente lo ha tomado igual”, agregó la expresidenta de la Cámara de Representantes.

Dijeron que no hubo “frío olímpico” cuando se enteraron que la llegada sería por partida doble. “Este señor que está aquí (Vargas), quiere hacer un equipo de pelota, y me lo dijo desde el día uno. Creo que es una bendición bien grande”, insistió.