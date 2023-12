“Inspirada” por los recientes eventos políticos de Argentina, la destituída delegada por la estadidad Elizabeth Torres Rodríguez anunció, desde los predios de la Casa Rosada, en Buenos Aires, que aspirará a un escaño en el Senado por acumulación de manera independiente en las elecciones generales del 2024.

“Quiero compartirles, desde aquí, inspirada también por lo que está ocurriendo en Argentina y también porque yo sé que en Puerto Rico hay ambiente para un cambio, he decidido correr como candidata independiente al Senado por acumulación”, manifestó Torres Rodríguez, mediante una grabación que hizo desde la Plaza de Mayo, frente a la sede del Poder Ejecutivo argentino.

“Yo quiero que mi partido seas tú, como siempre ha sido. No quiero estar mirando líneas ideológicas, sino a todas aquellas personas que entienden que yo soy la candidata idónea para luchar por sus causas por mi pasión, mi entereza de espíritu, mi integridad”, abundó.

Torres Rodríguez fue electa delegada por la estadidad en mayo del 2021, al prevalecer con 63,520 votos. Este año, fue destituída de su cargo luego de que el Departamento de Justicia inició un proceso en su contra, al alegar que no cumplía con su faena de impulsar la estadidad para la isla en el Congreso.

Previamente, como parte de los informes que debía rendir, Torres Rodríguez había arremetido contra el Partido Nuevo Progresista (PNP) y argumentado que no se conseguiría la estadidad para la isla.

En meses recientes, había anticipado que aspiraría a un cargo electivo en los próximos comicios generales, y no había descartado hacerlo bajo la insignia de Proyecto Dignidad, cuyo liderato mostró apertura a esa posibilidad.

En el vídeo en el que hizo el anuncio el domingo, Torres Rodríguez comenzó hablando del recién electo presidente de Argentina, Javier Milei, a quien describió como su “aliado y amigo”. Sostuvo que pudo ver en Argentina la primera marcha en contra del nuevo gobierno y adujo que fue de “sectores que lo que único buscan es adelantar causas personales”.

“Quiero ser parte de este movimiento histórico en toda Latinoamérica, de líderes nuevos, que no vienen de linaje político y que, de verdad, del corazón, no están buscando una plataforma ni para ser famosos ni para hacer nombres. Eso no es lo que queremos. Realmente, lo que queremos es trabajar para la gente. Espero que ustedes me den su apoyo nuevamente”, afirmó Torres Rodríguez, quien termina su mensaje lanzando un beso.