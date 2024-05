Elmer Román afirma que tiene “la carta de presentación” para representar a Puerto Rico en Washington

Nota del editor: no te pierdas ni un detalle de cara a las elecciones del 2024 en Puerto Rico. Visita nuestro sitio especial para mantenerte informado y regístrate aquí en el boletín Pulso Político .

El precandidato a comisionado residente por el Partido Nuevo Progresista (PNP), Elmer Román , aseguró este viernes que tiene “la carta de presentación” para representar a Puerto Rico en Washington, mientras se mostró confiado en que ganará el domingo, a pesar de no resultar favorecido en L a Encuesta de El Nuevo Día .

“La encuesta más grande, bueno, sinceramente, y no por menospreciar nada, es la encuesta de este domingo, del electorado salir a votar. Mientras más salgan a votar, ya vas a ver que el (resultado) será diferente”, comentó Román.

Si las primarias fueran hoy, Villafañe prevalecería con un 54% de los votos, frente a un 44% que obtendría su rival, Elmer Román, según La Encuesta. Esta ventaja de 10 puntos está fuera del margen de error de la muestra de 750 participantes, que es de más o menos 4%. El 2% dijo, en el sondeo, que no está seguro de cómo votar.

En La Encuesta de marzo, Villafañe logró el 55% de los votos y Román, el 24%, en una base de 281 participantes, también de afiliados al PNP y con mayor grado de certeza de votar en las primarias. El 17% dijo, en aquel momento, que no le interesaba votar en esta contienda, el 1% mencionó a otra persona y el 3% se mostró indeciso.

Por otro lado, Román describió como “lamentable” las expresiones que ha hecho el gobernador Pedro Pierluisi en su contra, particularmente alegando que el compañero de papeleta de la comisionada residente, Jenniffer González , no tiene los quilates para trabajar por la estadidad. Según el gobernador, Román no es un “estadista probado”.

“Yo he defendido lo que es los principios y valores y la igualdad que buscamos por Puerto Rico en distintas formas, en el campo de batalla, he estado en misiones a través de todo el mundo, represento y trabajo en el Pentágono… he estado siempre representando a Puerto Rico donde tiene que representarse”, esbozó Román.