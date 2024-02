Elmer Román niega vínculo de su hijo en “mal manejo” en recogido de endosos para su candidatura

Nota del editor: no te pierdas ni un detalle de cara a las elecciones del 2024 en Puerto Rico. Visita nuestro sitio especial para mantenerte informado.

“Edwin Mundo miente al indicar que mi hijo presionó, de forma alguna, en el proceso de recogido de endosos . Primero, mi hijo de apenas 19 años de edad no vive en Puerto Rico y segundo, él no ha tenido ningún tipo de contacto con asunto alguno relacionado a mi campaña política. Empujar una mentira sobre un hijo de un candidato, por pura ventajería política, pone en tela de juicio la ética de esa campaña y demuestra lo bajo a lo que están dispuestos a recurrir” , sostuvo Román en declaraciones escritas.

“Yo no puedo decir que él (hijo de Román) presionó para que vaciaran la lista”, dijo Mundo, en entrevista telefónica con El Nuevo Día. “Reclamó que su papá había venido a Puerto Rico, que no lo podían dejar solo. Se procedió a la situación, no puedo decir que él dio la instrucción”, agregó.