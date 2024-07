En el natalicio de Barbosa, Jenniffer González pide un voto íntegro e invita a militantes de otros partidos a unirse al PNP

A la nueva presidenta del PNP, quien derrotó en primarias al gobernador Pedro Pierluisi, la precedieron otros líderes del partido, como el primer vicepresidente, Carlos “Johnny” Méndez ; la primera vicepresidenta y alcaldesa de Gurabo, Rosachely Rivera , y el alcalde de Bayamón, Ramón Luis Rivera Cruz . Este último, contrario a su estilo conciliador y sosegado, repudió la decisión de los dirigentes del PIP y el PPD de no respaldar o insertarse en la consulta de status convocada por el primer ejecutivo, quien no asistió al evento.

“A ese (Dalmau), digo que aquí no está en Nicaragua ni en Venezuela. Y al otro, le digo que ‘inconsecuente’ es aquel que no se atreve. ‘Inconsecuente’ es aquel que no tiene espíritu de lucha, Inconsistente e ‘inconsecuente’ es aquel que no tiene la energía, el compromiso, el entusiasmo y que es un conformista. Ese, ese es un queda’o”, sentenció el alcalde bayamonés.