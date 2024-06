En medio de críticas por su gestión al frente de la CEE, Jessika Padilla Rivera advierte: “No voy a renunciar”

Nota del editor: no te pierdas ni un detalle de cara a las elecciones del 2024 en Puerto Rico. Visita nuestro sitio especial para mantenerte informado y regístrate aquí en el boletín Pulso Político.

---

Pese a que reconoció que hubo fallas en las primarias del domingo, la presidenta alterna de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), Jessika Padilla Rivera, afirmó este martes que no renunciará al cargo, pero anticipó que, en ruta a las elecciones generales de noviembre, hará ajustes, como comprar equipo adicional para el conteo de votos y contabilizar con mayor antelación el voto adelantado por correo.

“No, la respuesta es que no, no voy a renunciar. Yo tengo que decir que el trabajo que hemos realizado como equipo, la CEE, entiendo que cumplimos”, indicó Padilla Rivera, en entrevista con El Nuevo Día.

De entrada, calificó las críticas que han surgido sobre el desempeño de la CEE el pasado 2 de junio como “injustas”.

“No tengo nada de incompetente, nada. En lo absoluto”, dijo en respuesta a las expresiones del exvicepresidente de la CEE Andrés Miranda, reseñadas por este medio, en las que analizó la labor del ente electoral en el evento primarista.

“Me parece que ha sido injusto el ataque que ha recibido la institución, cuando todos trabajamos para que el evento saliera y saliera bien. Y el hecho de que factores externos... que no estoy minimizando, que no estoy diciendo que no me preocupan, que no estoy diciendo que son de poca monta.... sí son importantes, pero son factores que la CEE no tuvo el control directo sobre ellos”, destacó Padilla Rivera.

Resaltó, en cambio, que los maletines con el material electoral salieron a tiempo, así como las papeletas, y que los colegios de votación abrieron a la hora indicada.

Padilla Rivera rechazó que no haya mantenido el control de la CEE, pero recalcó que los partidos políticos, en este caso, el Partido Nuevo Progresista (PNP) y el Partido Popular Democrático (PPD), son los responsables de tomar decisiones en las que no entra el ente electoral. Mencionó, a modo de ejemplo, la selección y el adiestramiento de los funcionarios de colegio, así como la elección de los centros de votación.

Destacó que la CEE atendió cada una de las quejas, particularmente sobre el mal funcionamiento de las máquinas de escrutinio electrónico, pero recalcó que hubo funcionarios de colegio que no las manejaron adecuadamente. Sobre ese particular, comentó que no iniciaban papeletas con un marcador negro Sharpie, sino con bolígrafo, y hubo otros que permitían que los electores pasaran la papeleta muy rápido o en conjunto.

“Tuvimos funcionarios que cerraron la elección antes de la hora de divulgación. Todo era operacional”, manifestó Padilla Rivera, quien luego de esta entrevista recibiría un informe sobre los incidentes registrados el día del evento.

El domingo, no solo hubo problemas con las máquinas de escrutinio, tampoco hubo luz en algunos centros de votación, y las fuertes lluvias provocaron el cierre de otros. Padilla Rivera aseguró que advirtió de lugares que no eran idóneos para la votación, pero, al haber insistencia y reconocer que son las colectividades las que escogen la ubicación, optó por proveerles lo que necesitaban. Esto, precisó, incluyó, abanicos, baños portátiles y carpas, entre otras cosas.

Otro de los problemas confrontados, mientras se divulgaban los resultados, es que la página externa de la CEE se cayó y se dejaron de recibir resultados. Al preguntársele sobre la investigación en curso, Padilla Rivera confirmó que hubo “un ataque cibernético” a la página de la CEE de parte de una “organización” y, por ende, como no es una persona en particular, argumentó que no puede intervenir el Negociado Federal de Investigaciones (FBI, en inglés). El asunto, aclaró, es investigado por la Agencia de Seguridad de Infraestructura y Ciberseguridad (CISA, en inglés).

“Es un ataque que lo que hace es que te interrumpe tu divulgación o tu transmisión. Hasta ahora, lo que tenemos es un ‘algo’. Algo intervino con la página de la CEE y envió ocho millones de ‘requests’ (pedidos) en un segundo”, explicó.

““Y, ahora, te pregunto yo, ¿tengo que renunciar? Yo no. Yo no tengo control sobre eso. Nosotros fuimos víctimas de un ataque cibernético. Sospechosamente, lo que parece ser fue que la CEE fue víctima de un ataque cibernético. ¿Tengo yo control de eso? No tengo control de eso. ¿Trabajamos inmediatamente, adquirimos el conocimiento de eso? Inmediatamente, trabajamos cuando adquirimos el conocimiento de eso, y estaba nuestra página protegida”, agregó Padilla Rivera.

Acto seguido, insistió en que evalúan cada una de las situaciones que interfirieron con las primarias para atenderlas “de cara a las elecciones de noviembre”. Como parte de ese análisis, propuso que la CEE entre en el adiestramiento de funcionarios de colegio, compre equipo y atienda el problema vetusto de falta de los recursos humanos que laborarán en el evento, así como la selección de los centros de votación.