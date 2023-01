La exsenadora Evelyn Vázquez no descarta aspirar a un puesto electivo en el 2024, aunque aseguró que, al momento, se encuentra trabajando con la Comisión Latinoamericana de Derechos Humanos.

“Yo no descarto nada. Cuando yo finalicé mi término como senadora, jamás pensé que iba a tener la oportunidad de trabajar por 30 países llevando conferencias como lo he estado haciendo durante estos pasados dos años. Yo he estado trabajando en Argentina, Bolivia, Ecuador, República Dominicana, Colombia, Monte Rey en México y ahora voy a la Amazonía. Voy a estar en la selva trabajando con mujeres el tema del empoderamiento. Voy a quedarme dentro de la selva en los próximos meses. Voy a estar en Harvard llevando una conferencia a mujeres latinas. Voy a estar en España en el mes de marzo. No tenía estos planes y está ocurriendo así que nunca descarto ningún plan. Ninguna oportunidad ni ninguna posibilidad”, explicó.

Precisamente, dijo que en enero ofrecerá unas conferencias en Mayagüez para preparar a líderes en el tema de salud mental. A esa actividad obedeció una publicación reciente de Vázquez en Facebook.

Vázquez publicó el mensaje “Mayagüez, nace una nueva esperanza”, junto con su foto.

“La esperanza nos permite vivir con alegría y optimismo, nos ayuda a seguir adelante confiados en un buen porvenir. Declaramos que este será un buen año para Mayagüez y nuestras vidas”, lee el mensaje completo.

La exsenadora por dos términos (2009-2012 y 2017-2020) no precisó si una posible aspiración sería a la alcaldía de Mayagüez.

“En un futuro uno nunca sabe qué pueda ofrecer, pero ahora estoy inmersa en esta posición y haciendo este trabajo que me enorgullece mucho”, afirmó Vázquez.