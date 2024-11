Desde cómo votar hasta cómo asegurarse que las máquinas lean bien sus marcas, aclara dudas esenciales antes de llegar al colegio electoral

El evento electoral se produce en medio de varios traspiés que ha confrontado ya la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), como tardanzas en la aprobación de reglamentos y manuales, máquinas de escrutinio electrónico que no leen bien las papeletas, denuncias de electores por supuestas irregularidades con las recusaciones y atrasos con el voto adelantado, cuyo conteo no se habrá completado cuando cierren los colegios a las 5:00 p.m.

La CEE divulgó, en septiembre, un ejercicio de simulacro, que ahora se sabe tuvo una programación de las máquinas de escrutinio distinta a la actual, ahora también trascendió que las pruebas de lógica y precisión se hicieron con papeletas con el cuadrante ennegrecido totalmente y no con una X, como se ha instruido tradicionalmente al electorado. Ante este cuadro, el llamado de Padilla Rivera, desde el domingo, es que se ennegrezca el cuadrante completo al votar.

Cinco partidos políticos postularon a sus candidatos para los distintos puestos electivos y dos de ellos, el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) así como el Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), se unieron en una alianza política luego que no progresara en la Legislatura ni en los tribunales la propuesta para revivir el concepto de alianzas coaligadas, eliminado del Código Electoral , en 2011. El junte promueve, entre ambos partidos, a Juan Dalmau como candidato a gobernación y a Ana Irma Rivera Lassén para comisionada residente en Washington.

El MVC, en cambio, se expone a perder su franquicia electoral, según ha reconocido el propio liderato de la colectividad, si con los resultados de las elecciones no cumplen con lo que estipula el Código Electoral, que prioriza el voto íntegro. Además, en el proceso, perdió algunos de sus candidatos, incluyendo los legisladores Rafael Bernabe y Mariana Nogales –que ahora aspiran por nominación directa–, tras un fallo judicial en el que se concluyó que debieron recoger endosos y no lo hicieron.

En este evento electoral, para el que la CEE tuvo un presupuesto de $31,681,000, el elector recibirá cinco papeletas: la estatal, municipal, legislativa, una consulta de status no vinculante y la del voto presidencial simbólico . Sobre estas últimas dos, el PPD y el PIP instaron a sus huestes a dejar la papeleta en blanco. Si el elector daña una papeleta, tiene derecho a otra por categoría.

Quién puede votar y cómo hacerlo

Puede votar íntegro, mixto, por candidatura o mediante nominación directa ( write in ). Al llegar al colegio de votación, el elector debe proveer una identificación válida, que puede ser la tarjeta electoral, el pasaporte o la licencia de conducir. Se busca si es un elector hábil, es decir, si aparece activo en el registro electoral, que ahora es digitalizado. Por ende, el votante firmará de manera digital en una tablet o una computadora portátil. Se verifica que no tenga el dedo entintado y tras ello, se le entinta. Luego, se le entregan las papeletas, pasa a la urna de votación y tras votar, lleva las papeletas en un cartapacio provisto por la CEE para insertarlas boca abajo por la máquina de escrutinio electrónico.

Dónde votar

Los colegios de votación abren a las 9:00 a.m. y cierran a las 5:00 p.m. Si a las 5:00 p.m. quedan electores sin votar, se cierra el colegio y se continúa con el proceso hasta que vote el último elector que esté allí.

Todo elector que no sepa dónde votar puede llamar al (787) 665-3233 y, por mensaje de texto, tras proveer el número electoral, se le indica dónde acudir.

Centros de votación, recusados y resultados

El registro electoral, cerrado el 21 de septiembre, cuenta con 1,987,307 personas inscritas. La CEE ha habilitado 4,490 colegios de votación, y 1,258 son colegios añadidos a mano. Estos últimos son centros a los que acuden personas que no aparecen en la lista de votación el día del evento. Por ende, a ese centro, debe acudir toda persona que solicitó voto ausente o adelantado y no le llegaron las papeletas, o aquellos que fueron recusados. Sus nombres no deben aparecer en el registro electoral.