Excomisionados electorales anticipan atrasos en los colegios y problemas con las papeletas de la consulta criolla y voto presidencial

El Código Electoral y los delineamientos de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), incluyendo el Reglamento de Elecciones Generales y Escrutinio General 2024, establecen que, en caso de que no estén todos los funcionarios de un partido político, se abra el colegio con quienes estén presentes. Solo hay que esperar un tiempo razonable y notificar.

Es decir, las elecciones no se pueden detener y, aunque haya un funcionario de colegio, debe comenzarse la votación a partir de las 9:00 a.m.

“No solamente vas a tener colas, vas a tener en cada colegio conflictos humanos en muchos casos entendibles porque la gente se molesta. Pero si los funcionaros de colegio se trancan, se crea el tapón en lo que resuelves problemas. Va a haber mucho colegio donde solamente hay dos funcionarios, porque ya escuchamos públicamente partidos que no logran reclutarlos ”, explicó.

“El compromiso del funcionario que va al colegio es un compromiso universal, o sea, no es un compromiso con X papeleta versus otra. Aquí el compromiso es darle servicio al elector”, dijo.

Padilla Rivera no cree que el día de las elecciones generales haya algún tipo de confrontación.

“Si un ciudadano no la quiere coger, el reglamento dispone que se va a echar en un sobre como papeleta no contada. Al final del escrutinio se van a contar todas esas papeletas que el ciudadano no quiso coger y se va a poner en el acta de incidencias”, contó.