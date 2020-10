La determinación del pleno de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) de contar los votos adelantados a partir del 25 de octubre para así evitar que miles de sufragios sin contabilizar atrasen la divulgación de los resultados el próximo 3 de noviembre es un error porque puede tener el efecto de influenciar la elección, concurrieron expertos en materia electoral.

“El peligro es que se conozca la tendencia del electorado. Puede influir en el ánimo de los que no han votado. A veces, influye de manera positiva en cuanto a que los que están más abajo comiencen a movilizarse o a veces (influye) con los que están arriba que se recuesten de que la cosa esté bien y no vayan a votar. Tiene peligro por ambos lados”, explicó el ex primer vicepresidente de la CEE Ramón Bauzá.

Entretanto, los comisionados electorales aún discuten qué mecanismos pueden agregar para evitar que se divulguen los resultados previo al 3 de noviembre.

“Eso es parte de la discusión pendiente, pero de seguro no se va a imprimir el recibo”, apuntó el comisionado electoral del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Roberto Iván Aponte.

La CEE le proveyó a la Junta Administrativa de Voto Ausente y Adelantado, ubicada en el coliseo Roberto Clemente, 220 máquinas de escrutinio electrónico para contar el voto adelantado a partir del 25 de octubre. Es decir, tiene el doble de la cantidad de precintos que se escogió para las elecciones generales, que son 110.

Las máquinas no tendrían el papel que les permitiría imprimir los resultados una vez cuenten las papeletas. Sin embargo, los expertos en asuntos electorales entienden que esta medida no evitará que se divulguen los resultados como sucedió en las primarias del 16 de agosto que pese a que había una directriz de no dar a conocer los votos contados, cifras o tendencias, fueron de conocimiento público.

“Se van a divulgar. Hay que partir de la premisa de que se van a divulgar y esa divulgación va a causar un efecto serio en el derecho al voto del elector ese día 3 de noviembre porque ese voto va a estar afectado”, advirtió el excomisionado electoral del Partido Popular Democrático (PPD), Eudaldo Báez Galib.

“En el momento que un funcionario tiene acceso a la información, apuesta a que se va a divulgar, si le favorece”, afirmó, el también excomisionado electoral del Partido Nuevo Progresista (PNP), Jorge Dávila.

Báez Galib y el abogado Pedro Ortiz Álvarez coincidieron en que llevar un recurso a los tribunales con este asunto es un ejercicio en futilidad cuando es cuesta arriba identificar quién filtró los resultados.

“Hay un problema potencial de filtración, (pero) lograr un remedio en la corte luce bastante complicado”, dijo Ortiz.

Bauzá recomendó que la CEE cuente esos votos el día del evento, como de ordinario se hace, con máquinas rápidas de escrutinio que pudiese alquilar a la empresa Dominion Voting System.

“Tiene que buscarse un mecanismo que los funcionarios puedan velar el proceso, que las papeletas están bien custodiadas, pero que no tengan acceso a la información”, añadió.

Dávila sugirió que la CEE tenga un empleado “institucional” que supervise a los funcionarios de colegio. Pero el resto de los entrevistados entiende que ese mecanismo no será suficiente para detener que se divulguen los resultados.

“Yo no confío en la buena fe cuando está la política envuelta. Muchas personas pueden perder sus ingresos o su empleo dependiendo de quién pierda. Eso los pone susceptibles a hacer cosas que normalmente no harían en su vida”, dijo Báez Galib.

Además, recalcó que ver los números, “es suficiente para decir quién está ganando y viniendo eso de la boca de funcionarios electorales o de líderes del partido le da credibilidad a un sector del pueblo y esa credibilidad -entre comillas- es lo que afecta las elecciones el 3 de noviembre”.

Al igual que Bauzá, recomendó a la CEE no contar los votos adelantados antes del 3 de noviembre, y hacerle claro al electorado que los resultados, quizás, no se sabrán ese día, sino más tarde para velar por la pureza del proceso.