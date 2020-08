El ex tercer vicepresidente del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) en la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), Carlos Avilés, advirtió este miércoles que el retraso en las primarias ya pone en peligro el cumplimiento del calendario para la celebración de la elección general en Puerto Rico, que será el 3 de noviembre.

“En la medida en que se siga atrasando el proceso primarista, eso va a traer otros problemas y consecuencias a la Comisión”, sostuvo Avilés, quien laboró en la CEE por 37 años, en entrevista con El Nuevo Día.

El exfuncionario, una de las mentes con mayor conocimiento sobre el proceso electoral en Puerto Rico, hizo hincapié en la magnitud de la elección general, en términos de la cantidad de impresión de papeletas que deben estar certificadas luego de las primarias para que entonces se impriman.

“Para las elecciones (generales) estamos hablando que tenemos 78 municipios, 40 distritos representativos, ocho distritos senatoriales. Ya a estas alturas nosotros estábamos en la Comisión certificando las papeletas para la imprenta”, recordó.

Avilés enfatizó en que es urgente que la Comisión asegure que está preparada para la culminación de la primaria, de modo que el proceso pueda continuar su curso. “Debe haber una certificación realmente de que está todo listo”, señaló.

Ya otros expertos entrevistados por este medio han coincido en que la debacle que hubo con la votación primarista el pasado domingo pone en riesgo el calendario de trabajo para las elecciones generales.

A tono con los poderes que le confirió el nuevo Código Electoral, el presidente de la CEE, Juan Ernesto Dávila Rivera, entregó el 23 de junio cartas a los vicepresidentes y subsecretarios del ente electoral en la que dispuso que debían dejar sus funciones de manera inmediata. Eso sucedió apenas tres días después de la aprobación del Código.

El presidente de la CEE dijo entonces que actuó “de conformidad con el Artículo 14.4 del Código Electoral”, que dispone que cesarán “inmediatamente en sus funciones” los vicepresidentes y subsecretarios.

Además de Avilés, también quedó fuera el segundo vicepresidente, Nicolás Gautier del Partido Popular Democrático (PPD). Ambas figuras son reconocidas como expertos en la operación electoral, debido a sus largas trayectorias en la Comisión, pero eso no pesó cuando el presidente de la CEE tomó su decisión.

El exvicepresidente por el PIP, quien estaba a cargo de la coordinación las Juntas de Inscripción Permanente (JIP), señaló precisamente que el domingo fue evidente la falta de coordinación a nivel institucional en cuanto a las instrucciones que se daban a las JIP en cada municipio. Bajo el Código Electoral anterior, explicó, había una sola instrucción a nivel institucional, y esas directrices debían aplicarlas todos los partidos y funcionarios por igual.

Pero el domingo, ya en medio del caos electoral, “bajaban unas instrucciones para los oficiales del PPD, bajaban otras instrucciones para los oficiales del PNP, y en el caso del PIP que estaba allí, porque tenía que estar en términos de la Junta de Inscripción Permanente, se enteraba de esas instrucciones conforme a lo que le dijera el PPD o el PNP. No daban unas instrucciones a nivel institucional y eso no puede ser así, esto no es un juego de pelota”, apuntó Avilés, al tiempo que alertó sobre cómo el nuevo Código hace tambalear la estructura de la Comisión.

“Una cosa es luego de la votación y los resultados y todo eso, eso es aparte, pero todo lo que tiene que ver con andamiaje, la estructura, la organización, siempre estábamos envueltos los vicepresidentes”, indicó.

Ante el panorama de caos actual, Avilés también alertó sobre el impacto económico que pudiera tener la logística de preparación de un segundo día de primarias, como el alquiler de sillas y mesas, por mencionar un ejemplo. “Eso es un proceso que no se da en dos o tres días, o se puede dar, pero lo que pudo costarnos un dólar, puede costarnos cinco dólares, se pueden estar duplicando los costos”, dijo.

Además, otro aspecto que podría ser un reto en cuestión de logística es la disponibilidad de los funcionarios voluntarios de colegio, que ya habían separado el domingo para prestar sus servicios en la primaria. En este punto, sostuvo Avilés, también será clave la capacidad que tenga la imprenta de cumplir con la impresión de papeletas cuando finalmente se le entregue la orden, así como la fiscalización con ese cumplimiento.

“Si la imprenta no tiene la capacidad de producir, si no vamos a tener un equipo de trabajo fiscalizando y supervisando en la imprenta, yo auguro que esto no va a salir de ninguna forma”, sentenció.