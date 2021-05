Aunque el Partido Popular Democrático (PPD) prometió durante la pasada campaña eleccionaria derogar el Código Electoral, ahora se propone enmendarlo, un asunto en el que no hay consenso entre los miembros de la Pava.

El representante José “Conny” Varela, presidente de la Comisión cameral para el Estudio y Evaluación del Derecho Constitucional y Asuntos Electorales, reconoció que no están derogando el Código Electoral.

“Pero estamos haciendo enmiendas sustanciales”, dijo.

¿No incumplieron con la promesa electoral que hicieron?, cuestionó este medio.

“La gente tiene que entender que si el gobernador es de otro partido, no lo va a derogar”, afirmó.

“Quién firmaría el nuevo proyecto de Código Electoral. El gobernador de Puerto Rico. Y tú crees que el gobernador de Puerto Rico va a derogar el Código Electoral de (la creación de) Thomas Rivera Schatz, con el cual ellos ganaron”, cuestionó Varela.

Entretanto, el proyecto de la Cámara que enmendaría el Código Electoral no ha sido avalado por el PPD. El comisionado electoral de la colectividad, Gerardo “Toñito” Cruz, ha dicho que el Código ( Ley 58-2020) no es enmendable. El presidente del PPD y presidente del Senado, José Luis Dalmau, no ha endosado los cambios que propone la Cámara.

“Distinto a la Cámara de Representantes, el Senado no tiene mayoría de catorce. Ningún partido tiene mayoría así que yo cuando llegue la medida de la Cámara, tendré que atenderla con todos los partidos. Con todos”, afirmó Dalmau la semana pasada tras una reunión con el gobernador en la que también estuvo el presidente cameral, Rafael “Tatito” Hernández.

Ayer, por escrito, Hernández dijo que llevará el martes a votación en el hemiciclo la medida que enmienda el Código Electoral.

Dijo que “el componente electoral del PPD formalmente compareció a las vistas” cuando se le preguntó la postura oficial de la colectividad respecto a la medida cameral.

Pero Varela recordó que ese equipo electoral del PPD “dio unas recomendaciones de como mejorar el Código Electoral”.

Además, destacó que aún le restan reuniones cuando se le comentó que el proyecto bajaría a votación el martes.