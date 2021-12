“Yo espero que el Partido (Nuevo Progresista) no me esté utilizando para poder limpiar su imagen ante la opinión pública porque entonces sería nefasto no tan solo para la colectividad sino para la gente de Cataño y para todos los puertorriqueños porque entonces ya está sentando un precedente para otras personas que quizás en la misma situación que yo tengo, interesen aspirar a un cargo electivo y no lo hagan por temor a que la misma colectividad haga algo como lo que está ocurriendo ahora mismo”.

De esta forma se expresó hoy, martes, el alcalde interino de Cataño, Gabriel Sicardó Ocasio minutos después de que presentara un recurso legal en el que pide al tribunal que impida la jura del candidato certificado por el Partido Nuevo Progresista (PNP), Julio Alicea. Sicardó Ocasio busca que el tribunal allane el camino para que haya una elección especial en la que se pueda escoger al sustituto de Félix “el Cano” Delgado, acusado por actos de corrupción en la esfera federal.

“Le rogamos al tribunal que, en general, nos permita participar de este proceso del cual el pueblo de Cataño está sumamente interesado. Que no sea una selección de dedo sino una democrática”, afirmó el alcalde interino.

Sicardó Ocasio recalcó -en entrevista con El Nuevo Día- que el PNP en una carta oficial en la que le indican que el Directorio lo descalificó como aspirante a la alcaldía de Cataño no le proporciona una causal precisa para esa acción.

“No se nos acaba de decir las razones por las cuales no soy un candidato idóneo”, destacó.

El presidente del PNP, Pedro Pierluisi, ha dicho que Sicardó Ocasio no era un candidato que se pudiese someter al escrutinio público.

“Ya he dicho que se miró la trayectoria incluye las posiciones que tenía, la relación que tenía con el exalcalde. Esto incluye lo que pasó en esa alcaldía”, indicó Pierluisi.

Sin embargo, Sicardó Ocasio insistió en que “le corresponde al partido ser puntual respecto a las causales que dieron paso a esa descalificación”.

“Hay que preguntarle al gobernador para que sea más puntual. Si está hablando de mi trayectoria pues entonces de qué trayectoria estamos hablando de mi trayectoria desde febrero del 2000 o desde julio del 2019 hasta el presente”, sostuvo.

Agregó que la descalificación por el mero hecho de estar vinculado con Delgado es una “especulación”.

“Me parece que mí me están aplicando una vara distinta a la que se le han aplicado a las demás personas”, sostuvo.

El alcalde interino rechazó que supiera o haya consentido las acciones ilegales de Delgado. Dijo que no teme ni sospecha que haya algún tipo de acción disciplinaria o legal contra él vinculada a los actos de corrupción de Delgado.

“Mis funciones dentro del Municipio de Cataño, mientras estuve bajo la supervision de Félix Delgado, se limitaron a fungir como director de la División legal con unas funciones específicas. No me correspondía a mí ni adjudicar propuestas ni relacionarme con contratistas”, apuntó.

Reconoció que su firma aparece en contratos del Municipio de Cataño con las empresas de Oscar Santamaría y de Mario Villegas Vargas. Este último fue arrestado por el Negociado Federal de Investigaciones (FBI, en Ingles) por presuntos sobornos a Delgado, quien se declaró culpable de recibirlos. Santamaría también asumió responsabilidad por actos de corrupción al negociar contratos con Delgado.

Sicardó Ocasio aclaró que contestó todas las inquietudes del comité evaluador de PNP respecto a un supuesto vehículo que se le regaló al terminar su maestría en Derecho.

“Los vehículos que yo he comprado han sido con el sudor de mi trabajo. Yo tengo la evidencia de lo que yo he adquirido”, afirmó.

Advirtió que de no darse paso a una elección especial en Cataño, el PNP puede resultar lesionado políticamente.

“Lo triste sería que tanto que nos ha costado mantener la franquicia del PNP (en Cataño) se eche a la borda por este tipo de situaciones”, puntualizó.