Tal y como había anticipado, el alcalde interino de Cataño, Gabriel Sicardó Ocasio, demandó al Partido Nuevo Progresista (PNP), cuyo Directorio lo descalificó como candidato para ocupar esa silla tras participar de una elección especial que se iba a realizar este domingo, 19 de diciembre.

El comisionado electoral alterno del PNP, Edwin Mundo, confirmó que la demanda ya fue enviada al partido.

“Llegó ahora”, dijo de manera escueta a El Nuevo Día.

En la demanda, Sicardó Ocasio pide al tribunal un remedio provisional que “impida que se torne académica la demanda presentada”.

Pide se emita una orden “para que se suspenda cualquier trámite dirigido a juramentar al codemandado Julio Alicea Vasallo como alcalde de Cataño hasta tanto se adjudique en los méritos la demanda”.

“La orden aquí solicitada no perjudica en forma alguna a las partes demandadas. Por contrario, el no emitirse la misma, no solo causará grave perjuicio al compareciente, cuya descalifiación, aquí impugnada, se emitió en clara contravención a las normas que rigen la evaluación de candidatos y al debido proceso de ley que le cobija, sino que, además puede razonablemente tornar académica la demanda”, lee la demanda.

El abogado de Sicardó Ocasio es Raúl A. Darauche Andújar.

Lee la demanda:

Ayer el gobernador y presidente del PNP, Pedro Pierluisi, dio la bienvenida a la impugnación y se mostró confiado en que la decisión del Directorio fue la correcta.

Empleados del Municipio de Cataño le exigieron ayer al gobernador y presidente del Partido Nuevo Progresista (PNP) la celebración de una elección especial para llenar la vacante dejada por el exalcalde, Félix “el Cano” Delgado, tras su arresto por actos de corrupción y sostuvieron que, de mantenerse la determinación del directorio de la colectividad de designar a Julio Alicea al cargo, irán hasta las últimas consecuencias.