Adalberto López Torres, hermano de la actriz y comunicadora Adamari López, confirmó que evalúa la posibilidad de aspirar a la alcaldía de Humacao para llenar la vacante que surgió tras la renuncia de Reinaldo “Rey” Vargas, quien fue acusado en la esfera federal por corrupción.

“Muchas personas del pueblo -durante años- me han dicho que debería aspirar a la alcaldía. A raíz de lo sucedido en el municipio me lo han solicitado aún más. Me encuentro analizándolo. En los próximos días estaré haciendo un anuncio sobre la decisión final”, apuntó.

Además de Adamari, Adalberto tiene otras dos hermanas: Ádaline y Adilsa. Su familia es conocida en el pueblo de Humacao en donde ubica la Funeraria Carrasco López, administrada por la familia.

El Partido Nuevo Progresista (PNP) considera realizar el 12 de junio una elección especial para llenar las vacantes en la alcaldía de Humacao y en Aguas Buenas. Esta última poltrona municipal igualmente quedó sin alcalde tras la renuncia de Javier García Pérez, también acusado por corrupción.

El Directorio del PNP debe decidir si está de acuerdo con hacer la elección el 12 de junio como lo sugirió el aparato electoral del partido. El comisionado electoral alterno del PNP, Edwin Mundo, indicó que la fecha propuesta sería sometida a votación del Directorio mediante referéndum.

El Nuevo Día supo que en la alcaldía de Humacao también están interesados Julio Géigel, quien se midió en primarias en el 2020 contra Vargas; Alejandro Martínez, quien el pasado cuatrienio aspiró sin éxito a representante y Carlos López, propietario de una funeraria en Humacao.

Inicialmente, había trascendido que la abogada Jannette Riefkohl también estaba interesada en participar de la elección, pero esta aclaró en declaraciones escritas que no lo haría. Riefkohl intentó aspirar a cabildera por la estadidad, pero no completó la presentación de endosos.

“Aunque con estas solicitudes y buena voluntad me hacen sentir muy honrada, estoy convencida que este no es el momento idóneo. El clima político que estamos atravesando, que lacera los cimientos de la buena administración pública además de compromisos profesionales y familiares fuera de la Isla, me limitan en estos momentos de mi vida”, señaló.

En Aguas Bunas, interesan la alcaldía Karina Hernández, ayudante del representante Jorge “Georgie” Navarro; el exalcalde Carlos “Junior” Aponte; Miguel Rodríguez, quien participó en las primarias del 2012 y Damaris Díaz, secretaria municipal.