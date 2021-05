Samuel Almodóvar, uno de los aspirantes a ocupar el cargo que dejó vacante el exrepresentante Antonio Soto, denunció que las listas con los nombres de los delegados que tendrán a cargo la elección a celebrarse el 6 de junio están erradas y viciadas.

Almodóvar, quien es empleado del Municipio de Guaynabo, dijo que el listado que recibió solo tiene 107 nombres de delegados cuando deben ser 325, contiene personas fallecidas, repite nombres y no contiene información requerida como la dirección.

“Hay repetición de nombres en el listado, con diferentes posiciones. También hay dos personas fallecidas. Yo pregunté a los comisionados electorales de esas unidades y cuando pregunté por esas personas me informaron que habían fallecido. Además, cuando se depura el listado, quedan solo 70 a 80 delegados que pueden votar”, dijo.

Indicó que detalló todas las irregularidades halladas en el listado en una carta que envió al presidente del Partido Nuevo Progresista (PNP), Pedro Pierluisi y el secretario general de la colectividad, Carmelo Ríos. El listado contiene los delegados de Cataño, Bayamón y Guaynabo que es confeccionado por los presidentes del PNP en cada uno de estos municipios, que son los alcaldes.

PUBLICIDAD

Solicitó que se active un comité de quejas y agravio e impugna la decisión del Directorio del PNP de realizar una elección especial con delegados para escoger al sustituto de Soto.

El secretario general del PNP explicó que los delegados los escogen los presidentes municipales.

“En este caso el alcalde de Bayamón, (Ramón Luis Rivera), el alcalde de Cataño, (Félix Delgado) y el de Guaynabo, (Ángel Pérez). Hay unas especificaciones de quiénes son los delegados que no es tampoco un capricho. Son algunos electos y otros que son escogidos basado en el reglamento del PNP a discreción del comité municipal. Una vez ellos nos someten a nosotros listados, yo no puedo cambiar ese listado como secretario general. Yo certifico que eso fue lo que me enviaron los presidentes municipales”, explicó Ríos.

Agregó que Almodóvar debe levantar un acta de los delegados que están en el listado de manera incorrecta y le corresponde a los presidentes municipales corregir y otra vía es acudir a los tribunales.

“No es una cuestión de la secretaría (del PNP), pero somos un vehículo”, dijo Ríos.

Almodóvar recibió una carta de Ríos en la que se le informa que su solicitud sería remitida a los miembros del comité de quejas y agravios del PNP.

Almodóvar destacó que si las listas no son corregidas, el PNP permitiría una elección injusta y “amañada” contrario a los postulados de esa colectividad.

“Esto implica que está siendo un proceso amañado, para favorecer a uno de los candidatos que, de hecho, ya ha sido favorecido porque tenemos información que el candidato Ángel Morey tuvo el listado semanas antes porque se estuvo reuniendo con esos delegados en los barrios de Juan Domingo y en Amelia, (en Guaynabo)”, Almodóvar, quien es subdirector de Recreación y Deportes del Municipio de Guaynabo.

PUBLICIDAD

“Sucedería que el partido quedaría en una posición lamentable, triste porque exigimos a otros una igualdad para todos, pero con nosotros no lo hacemos. Seríamos un partido de un club social. Obviamente, esto no representa los psutulado de un partido que tiene como frente la seguridad y la igualdad lo más que me da esto es trsiteza. No es enojo, es tristeza por no comeptir en forma justa”, agregó.

Además de Almodóvar aspiran a la silla de Soto el legislador municipal de Guaynabo, Ángel Morey Noble y el comerciante Ricardo Yamil Rivera.