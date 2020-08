Dos días después de la suspensión de la votación primarista del domingo, aún no existe un plan certero de cómo se reanudará el evento electoral para los miles de electores que se quedaron sin votar.

La Comisión Estatal de Elecciones (CEE) aún intenta definir cuántos materiales electorales, empleados y presupuesto serán necesarios para atender a los electores que no pudieron votar el domingo pasado. Asimismo, el organismo electoral ayer no había precisado en cuántos de los 110 precintos electorales se lograron completar las votaciones.

“Estamos a la espera de que los partidos políticos nos den esa información”, dijo el presidente de la CEE, Juan Ernesto Dávila Rivera, en entrevista con El Nuevo Día.

El acuerdo entre el Partido Nuevo Progresista (PNP) y el Partido Popular Democrático (PPD), informado el domingo, pautó la reanudación de la primaria para el domingo, 16 de agosto. El evento electoral fue suspendido luego que atrasos en la distribución de material electoral, particularmente papeletas, provocaran que colegios de votación abrieran horas después de lo previsto o que ni siquiera pudieran abrir. Electores hicieron filas durante horas y muchos denunciaron que se retiraron de los colegios electorales sin ejercer su derecho al voto.

PUBLICIDAD

No obstante, la fecha para retomar las primarias está sujeta a la determinación de los pleitos legales separados incoados por tres aspirantes a la gobernación y la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, en inglés). Todas las demandas fueron acogidas por el Tribunal Supremo.

“¿Puede informarle al país si, en efecto, el domingo se reanuda el proceso de votación primarista?”, se le preguntó al presidente de la CEE.

“Necesito tener toda la información de parte de los partidos políticos. El acuerdo de Comisión, que está plasmado, es que el próximo domingo, 16 de agosto de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. votarán los precintos electorales donde no se comenzó la votación ayer (el domingo) a la 1:45 p.m.”, respondió Dávila Rivera.

El presidente de la CEE señaló que no necesitaría de la intervención de la Asamblea Legislativa para cambiar la fecha de las primarias, pues sería suficiente una determinación de la comisiones de primarias del PNP y el PPD.

Ahora bien, dejó claro que la CEE -pese a su precariedad económica- necesitaría más dinero para emprender, por segunda ocasión, la votación primarista.

La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) asignó a la CEE $5.4 millones para las primarias locales. Otros $2 millones - de fondos estatales y federales- se le autorizaron a la CEE semanas antes de de las primarias, reveló Dávila Rivera.

Ayer, la directora ejecutiva de la JSF, Natalie Jaresko, no cerró la puerta a asignar más dinero a la CEE para las primarias.

Dávila Rivera no precisó cuánto dinero gastó la CEE en las fallidas primarias de este domingo, pero sostuvo que necesita fondos para pagar por el alquiler de centros de votación privados y para el acarreo del material electoral, entre otras cosas.

PUBLICIDAD

Además de los retos financieros, el presidente de la CEE reconoció la posibilidad de que el paso cercano de un sistema tropical este fin de semana pueda provocar un cambio en la reanudación de la votación. Dos ondas tropicales se avecinan y una de ellas podría pasar cerca de la isla el domingo, según el Centro Nacional de Huracanes.

“Tenemos que estar atentos a las condiciones del tiempo porque si eso llegara a ocurrir, pues tendríamos que mover la fecha”, afirmó.

Dávila Rivera expresó sentir “frustración” por que no se pudo votar en los 110 precintos electorales.

Pero luego sostuvo estar “muy tranquilo con las ejecutorias mías y del trabajo realizado aquí en la CEE para que este proceso se pudiese dar, a pesar de todas las adversidades que henos tenido”.

Al defender las gestiones de la CEE, Dávila Rivera rechazó las versiones de los presidentes y comisionados electorales del PPD y del PNP, quienes argumentaron no solo que no tenían las papeletas, sino que no se le dieron instrucciones a los camioneros para que distribuyeran el material electoral. Este reiteró que “son los partidos políticos los protagonistas de la planificación electoral”.

El funcionario sostuvo que no se pudo completar la preparación de los maletines con material electoral debido al retraso de las papeletas.

“La misma semana del evento electoral, los partidos solicitaron papeletas adicionales que no estaban contempladas originalmente y que alteró el orden de producción en la imprenta”, dijo Dávila Rivera.

A pesar de esto, el presidente de la CEE no reconoció que los problemas con las primarias eran previsibles.

PUBLICIDAD

“El viernes y sábado, ni los comisionados electorales y este servidor levantamos bandera porque entendíamos que podíamos sacar adelante el evento y podíamos cumplir con el embalaje de los maletines”, comentó.

El domingo, Dávila Rivera no ofreció una explicación al país de lo que sucedía y fueron los presidentes del PNP y el PPD, Thomas Rivera Schatz y Aníbal José Torres, respectivamente, quienes informaron la suspensión de las primarias.

Dávila Rivera justificó su ausencia pública diciendo que estuvo “todo el día trabajando”.

“Los comisionados electorales de las primarias tomaron una decisión en una reunión que estuvieron los presidentes de los partidos políticos y precisamente eso fue lo que descargó en el acuerdo”, dijo.

Más frustrado, “nadie”

Pero Dávila Rivera reconoció que la debacle en las primarias locales ha echado al piso la integridad y la reputación de la CEE, incluso la confiabilidad de los resultados que ofrezca al país.

“Sí, soy consciente de esa realidad y puede haber alguien que esté tan frustrado como yo, pero más frustrado que yo, nadie. Ciertamente, yo tengo un grado de responsabilidad. No soy el único. Para mí lo más sencillo sería renunciar, que se ha ventilado públicamente. No obstante, tenemos que seguir adelante con todo esto”, sostuvo el presidente de la CEE, quien ha dado a entender que su postura de permanecer en la CEE pudiera cambiar cuando termine el proceso primarista.

Rivera Schatz fue categórico en que Dávila Rivera no estará al mando de la CEE para las elecciones generales del 3 de noviembre.

PUBLICIDAD

“Tiene que seleccionarse una persona. Lo que hay que hacer es nombrar uno en propiedad y otro alterno. Eso hay que hacerlo tan pronto termine el escrutinio”, dijo a tono con lo que establece el nuevo Código Electoral de su autoría.

Agregó que una vez finalice la votación primarista habrá tiempo para escoger un nuevo presidente y otro alterno.

El Nuevo Día supo que la exigencia a Dávila Rivera es que permanezca como presidente de la CEE hasta que termine el escrutinio general de las primarias y se certifiquen los aspirantes vencedores. De ordinario, el escrutino general toma una semana luego de finalizada la votación.

Rivera Schatz dijo que no creía ya en Dávila Rivera a quien responsabilizó de todo el desbarajuste con las primarias locales.

Preguntado sobre cómo se descansaba en el trabajo de Dávila Rivera para una nueva votación tras su desempeño el domingo pasado, el también presidente del Senado respondió “yo espero que haya aprendido la lección”.

“Aseguro que la presión pública que tiene sobre él lo va a hacer moverse diligentemente”, sentenció.

Rivera Schatz confirmó que increpó a Dávila Rivera, junto al presidente del PPD, en horas de la mañana del domingo sin que hallara respuesta a los problemas que hubo con las primarias.

Tras ese descalabro y preguntado sobre qué garantías ofrecía al electorado de que habría unas primarias conducidas de manera correcta, Dávila Rivera dijo que trabajaría “intensamente para que el próximo domingo, por fin, podamos concluir este proceso primarista”.

Respecto a los votos emitidos el domingo, detalló que serán contados en el coliseo Roberto Clemente, en San Juan, donde se llevará a cabo el escrutinio electoral con la participación de observadores de los aspirantes a puestos electivos.

PUBLICIDAD

No llegó al 50% la votación

Dávila Rivera insistió que corresponde a los comisionados electorales identificar los precintos electorales en los que no se llevó a cabo la primaria.

La comisionada electoral del PNP, María Dolores “Lolin” Santiago, precisó que en 43 de los 110 precintos electorales pudieron votar los electores de su colectividad. Por ende, hubo 67 precintos en los que los electores no pudieron votar.

Mientras, el comisionado del PPD, Lind Orlando Merle Feliciano, precisó que su colectividad pudo completar la votación el domingo en 36 de los 110 precintos.

El futuro del evento electoral fue ayer objeto de discusión en el PPD y el PNP, en un intento por cuadrar un plan para que los electores regresen a las urnas. Ambos partidos tienen pendiente peticiones de aspirantes para que se contabilicen los votos que se emitieron el domingo y que se publiquen los resultados.

El PPD, tras una reunión de la Junta de Gobierno, determinó pedirle a la gobernadora Wanda Vázquez Garced que convoque una sesión extraordinaria para que se derogue el nuevo Código Electoral y que el jueves, 13 de agosto, culmine el proceso primarista en los precintos en los que no se realizó el voto.

La Junta de Gobierno del PPD además aprobó una moción para exigirle a la CEE que los votos emitidos el domingo sean contados, validados y divulgados.

La gobernadora, por su parte, anunció que está dispuesta a firmar una orden ejecutiva para conceder un día libre y que se pueda retomar la celebración de las primarias antes del domingo.

PUBLICIDAD

Problemas con las papeletas

Merle Feliciano reconoció que pidió a la CEE que se le entreguen 591,000 papeletas que quieren destinar para electores añadidos a mano y para resguardo.

Mientras que el PNP, de acuerdo con la comisionada electoral, espera por 200 papeletas por precinto.

Pero el secretario de la CEE, Ángel Luis Rosa, señaló que ayer acudió a la imprenta que tuvo a cargo la impresión de las papeletas, Printech, por orden de Dávila Rivera y solo pidió las impresión de papeletas para el PPD.

“Yo no sé. Hasta ahí yo llegué, estoy siguiendo instrucciones”, manifestó.

Tanto Santiago como Merle Feliciano se mostraron confiados en contar con los funcionarios de colegio para cuando se reanude la votación.

“Son menos funcionarios, es algo que hemos contemplado”, dijo Merle Feliciano. Precisó que ayer se recibieron en el coliseo Roberto Clemente todos los maletines que fueron distribuidos en los centros de votación.

Hoy, agregó la comisionada electoral del PNP, comenzarán a ensamblar nuevamente maletines en preparación para que se reanude la votación primarista el domingo, 16 de agosto.

“Estamos sujetos a lo que el tribunal determine. Esperaremos, como gente de ley y orden, que se nos diga qué va a pasar finalmente. Hasta ahora, tenemos el domingo (como día para reanudar la votación)”, expresó Santiago.

El Tribunal Supremo acogió ayer un pleito presentado por el precandidato a la gobernación del PNP, Pedro Pierluisi, y que sometiera el senador Edurado Bhatia cuestionando la paralización de la votación primarista. Ambos pleitos fueron consolidados.

El máximo foro judicial anunció anoche que también evaluará una demanda presentada por el aspirante a la gobernación del PPD, Carlos Delgado Altieri, para que revise la paralización de la primaria y la demanda de la ACLU, que exige que declare ilegal e inconstitucional el cierre de los colegios de votación el domingo.

PUBLICIDAD

Los reporteros Nydia Bauzá, Alex Figueroa Cancel y Leysa Caro González colaboraron en esta nota.