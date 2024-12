Incongruencias entre sobres de votos e identificaciones prolongarán escrutinio de San Juan hasta la semana entrante

Nota del editor: no te pierdas ni un detalle tras las elecciones de 2024 en Puerto Rico. Visita nuestro sitio especial para mantenerte informado y regístrate aquí en el boletín Pulso Político .

Los resultados del escrutinio de las contiendas en los precintos de San Juan no se conocerán, al menos, hasta la semana entrante, coincidieron este viernes varios comisionados electorales, a raíz de las controversias en torno a la aparente “desaparición” de papeletas y la impugnación judicial que el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) anticipa presentar a la reciente determinación de la presidenta alterna de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), Jessika Padilla Rivera , quien ordenó contar sobres de voto por correo a pesar de que exceden sustancialmente la cantidad de copias de identificaciones de electores recibidas.

“Se va a acudir en el tribunal en el día de hoy (viernes). Ayer (jueves), cuando leímos la resolución de la presidenta, entendíamos, y me parece que otros comisionados también, que la resolución no era clara. Por la mañana (del jueves), pedí que se aclarara y no fue hasta que tuvimos reunión de comisión, a la 1:30 p.m., que, por la presión de los comisionados, explicó cómo iba a contarlos, que es adjudicarlos todos”, expresó el comisionado electoral del PIP, Roberto Iván Aponte Berríos.