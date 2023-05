El proceso de radicación de candidaturas para ocupar el puesto vacante para el Senado por el Distrito de Guayama comenzó ayer, viernes, y concluirá el lunes, informó el secretario general del Partido Popular Democrático (PPD), Gerardo “Toñito” Cruz Maldonado.

“Oficialmente abrimos hoy (ayer), viernes, 26 de mayo, las candidaturas para que los interesados en asumir la vacante en el Senado, dejada por la hoy representante Gretchen Hau, puedan radicar toda la documentación necesaria para ser certificados para la contienda”, expresó Cruz Maldonado.

Esto luego de que la entonces senadora renunciara al escaño por el Distrito de Guayama para ocupar la silla surgida en la Cámara de Representantes por el Distrito 29 de Cayey-Cidra tras el deceso de José Aníbal Collazo.

El también comisionado electoral alterno del PPD informó que el proceso de radicación de candidaturas comenzó ayer para darle espacio a los interesados a que sometan la documentación necesaria. Mientras, el próximo miércoles, 31 de mayo, se realizará el sorteo de las posiciones en la papeleta, de ser necesario.

PUBLICIDAD

“Las personas interesadas podrán hacerlo en horario de 9:00 a.m. a 5:00 p.m., el sábado 27 y domingo 28 de mayo en horario de 10:00 a.m. a 12:00 p.m. y el lunes 29 de mayo, en horario de 9:00 a.m. a 12:00 p.m. El presidente ha abierto una ventana de espacio de tres días para que todos los interesados tengan la oportunidad de radicar la documentación necesaria”, explicó el secretario del PPD.

“Hay premura para llenar la vacante en el Senado pues se está analizando el presupuesto del nuevo año fiscal y las posibles enmiendas al Código Electoral y la delegación de mayoría necesita todos los votos para aprobar o denegar enmiendas a proyectos o leyes que se estén evaluando”, añadió.

La elección se realizará el próximo domingo 4 de junio de 2023 en la Escuela de Bellas Artes Leopoldo Sanabria Cruz en el Complejo Deportivo en Guayama y será por Asamblea de Delegados del Distrito Senatorial de Guayama, tal y como decidió la Junta de Gobierno del PPD.

“Un aproximado de 530 delegados certificados de los 15 municipios que componen el distrito senatorial de Guayama, estarán hábiles para participar en esta elección especial para escoger el próximo senador del PPD”, concluyó Cruz Maldonado.