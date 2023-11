El expresidente de la Cámara de Representantes José Ronaldo “Ronny” Jarabo acudió hoy a la sede del Partido Popular Democrático (PPD), del que fue expulsado el domingo, para buscar el documento con las sanciones en su contra.

Sin embargo, Jarabo dijo que el documento todavía no está listo y no le entregaron una copia. El asesor del presidente del Senado, José Luis Dalmau, también dejó saber que no ha decidido si apelará a la determinación anunciada por el presidente de la colectividad, Jesús Manuel Ortiz.

Jarabo se encuentra en medio de una controversia en la Pava, luego de que participara el domingo en el lanzamiento de la candidatura a la reelección del alcalde de San Juan, Miguel Romero. En el coliseíto Pedrín Zorrilla, el político tomó el micrófono para endosar al candidato del Partido Nuevo Progresista (PNP).

Horas después de su intervención, y de manera fulminante, Jarabo fue marginado, por orden de Ortiz, de los puestos que ocupaba en distintos estamentos de la colectividad, entre los que se encuentran el Consejo General, la Asamblea General, el Consejo de Exfuncionarios y el Comité Municipal de San Juan.

“Yo fui al Partido Popular ahora mismo a buscar la resolución que se supone que haya escrita y no la han escrito. Procesalmente, no me entregaron la decisión”, dijo Jarabo. “Cuando me la entreguen, tengo cinco días para apelar a la Junta de Gobierno, si quiero apelar. Y eso lo confirman o lo revocan. Hay que agotar los remedios si uno quiere ir a los tribunales de justicia”, opinó.

Jarabo habló con la prensa en un pasillo del Capitolio, donde todavía se desempeña como asesor de Dalmau, con quien, dijo, aún no ha conversado sobre lo sucedido, y afirmó desconocer las repercusiones que tendría la controversia en su contrato.

Sobre la posibilidad de que su contrato quede cancelado, dijo que sería “inaudito”.

“Realmente eso sería inaudito, pero es algo que (pasa) por los enemigos que uno hace en el proceso político”, acotó, al hacer referencia a la alcaldesa de Morovis, Carmen Maldonado. “Como defendí al presidente del Senado de los ataques que ella hacía contra él, ella siente una gran hostilidad y plantea que mi contrato como asesor del presidente del Senado lo deben revocar. Mi contrato no tiene requisitos de membresía al partido. Me escogen por mis conocimientos y mi experiencia”, aseguró.

Ante la prensa, Jarabo reiteró su afiliación -y afinidad– con el PPD y recordó que ha votado siempre bajo la insignia de la Pava, salvo en una ocasión, pero no quiso entrar en detalle sobre ese punto.