Jefa de la CEE pide informe a Dominion sobre discrepancia en conteo de votos de la independencia y libre asociación

La presidenta alterna de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), Jessika Padilla Rivera, pidió este martes a Dominion Voting Systems un informe sobre aparentes discrepancias en el conteo de los votos de la consulta de status celebrada el mismo día de las elecciones, al tiempo en que se rehúsa a pagar $1 millón que la empresa reclama por dos mantenimientos que el organismo dice que no fueron ofrecidos.

Una de las más grandes sorpresas de la consulta de status fue el 30.44% de votos que obtuvo la independencia, que superó al 12.57% de la libre asociación, que es otra forma de soberanía. Ahora, Padilla Rivera y el comisionado electoral del Partido Nuevo Progresista (PNP), Aníbal Vega Borges, levantan la posibilidad de que las máquinas de escrutinio hayan intercambiados los votos y que la libre asociación haya superado a la independencia.

“En el escrutinio, es que se identifica que hay una discrepancia. Oficialmente, no puedo identificar cuál es esa discrepancia ni hablar de inversión de resultados, porque Dominion no nos ha certificado todavía cuál es esa discrepancia. Sí nos ha certificado, y lo hemos visto en las mesas de escrutinio, que eso no afecta o no lo hemos visto en otras contiendas ni en otras papeletas, menos en la del plebiscito”, dijo Padilla Rivera.

“Lo que nosotros hemos notado, cuando estamos corroborando la información, es que la libre asociación tiene más votos que la independencia. Por eso es que yo quiero una explicación, no vaya a ser que, en la noche del evento, lo que haya sacado la independencia sea mucho menor a la (libre) asociación”, expresó, por su parte, Vega Borges, quien señaló que han detectado el error en “prácticamente la totalidad” de las 20 máquinas que se emplean en el escrutinio.

Según los resultados divulgados del escrutinio, hasta el mediodía de este martes martes, la estadidad obtuvo el 56.99% de los votos. Ni Vega Borges ni Padilla Rivera insinuaron que haya un problema con los votos de la estadidad.

La CEE aún aguarda por el informe de Dominion, que está en su división de Ingeniería, pero les aseguraron que el único error es en la papeleta del plebiscito, en la soberanía y la independencia, indicó Padilla Rivera.

El Nuevo Día solicitó una reacción de Dominion, pero no se obtuvo respuesta.

Disputa por mantenimiento

Por otro lado, Padilla Rivera indicó que Dominion –supuestamente– no proveyó dos mantenimientos a las máquinas de escrutinio, como se había acordado, por lo cual no emitirá el pago de $1 millón que reclama la empresa.

“Se nos están facturando dos servicios que la Comisión no recibió y, evidentemente, ante la falta de esos servicios, no vamos a estar pagando un mantenimiento que no se le dio en el período que se había establecido”, expuso.

“Hay unas fechas establecidas en el contrato. Nosotros entendemos que se trabajó otro tipo de mantenimiento en las máquinas, no ese mantenimiento que estaba programado”, agregó.

Nominación directa

Respecto a los votos por nominación directa, el pleno de la CEE tendrá una reunión este miércoles con personal de la Oficina de Sistema de Información y Procesamiento Electrónico para determinar cómo de divulgarán, en la página web del ente, los resultados y los nombres que se adjudicarán.

En esa junta, no obstante, no necesariamente se determinaría qué variantes de nombres se adjudicarán a cada persona. Padilla Rivera explicó que tendrán que terminar el escrutinio del voto adelantado y ausente –que concluiría esta semana– para tener la totalidad de las variaciones.

“Todavía no está la totalidad del 100% de la papeleta. Todavía quedan colegios especiales que, evidentemente, tienen nominación directa también y, hasta que no se recoja el 100%, la Comisión no estaría en posición, a menos que los comisionados nos digan ‘ya estamos aquí, empecemos a atender lo que ya tenemos’”, dijo la funcionaria, quien continúa esperanzada en terminar el escrutinio general el 22 de diciembre.

La comisionada electoral del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Lillian Aponte Dones, reiteró que el comportamiento del voto “write-in” favorece, entre un 75% y un 80%, al activista ambiental Eliezer Molina, quien busca un escaño al Senado por acumulación.

Mientras, el comisionado electoral del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Roberto Iván Aponte, explicó que hay votos por candidatos por nominación directa en el encasillado de otra posición por la que no estaban aspirando, lo que será clave para determinar si los candidatos finalmente prevalecieron.

Papeletas adicionales

Durante el escrutinio, también se encontraron 11 maletines de voto adelantado que tenían papeletas adicionales, un asunto que el pleno de la CEE resolvió en su reunión este martes.

El comisionado electoral de Proyecto Dignidad, Juan Manuel Frontera Suau, explicó que se llegaron a acuerdos para, dependiendo del caso, remover una papeleta en blanco o mal votada. En los casos en que no habían, entonces, algunos partidos voluntariamente retiraban una papeleta que le favorecía.

Vega Borges, por su parte, explicó que las papeletas no correspondían a ninguna contienda por definirse. “Nosotros estamos trabajando que, cuando hay una papeleta de más, por ejemplo, pues yo digo: ‘que se la resten al del PNP’. Otro dice: ‘que se la resten al Popular’. Así nos la estamos dividiendo equitativamente”, ejemplificó.

Además, los comisionados electorales trabajaron con controversias en las que la identificación que remitieron los electores no coincidía con la identidad que consta en el sistema de la CEE.

Aponte Dones indicó que no se siguió el proceso de validación de identificación correspondiente previo a depositar las papeletas en la urna, lo que terminó por contaminarlas.