Tras cuestionar su embarazo durante una entrevista radial, el fundador y presidente de Proyecto Dignidad, César Vázquez Muñiz, pidió este miércoles disculpas a la comisionada residente en Washington, Jenniffer González Colón, una declaración que la exlegisladora aceptó, pero dejando claro que “políticamente” el galeno debe estar descartado.

Mediante un comunicado de prensa, Vázquez Muñiz expresó que “en entrevista radial realizada esta mañana pregunté si el embarazo de gemelos anunciado por la comisionada residente Jenniffer González era en su persona o por maternidad subrogada. Esto ha generado un malestar evidente, tanto en la comisionada como en otros”.

“Ese no era el propósito y, por lo tanto, les pido disculpas, particularmente a la comisionada Jenniffer González y a su esposo (José Yovín Vargas Llavona). Mi esposa, mis hijos y nietos son mi mayor tesoro. Desde ese sentimiento, le deseo de todo corazón a la comisionada, a su esposo y a sus familias que el embarazo llegue a feliz término y que puedan completar su felicidad teniendo a los niños en brazos y viéndolos crecer”, agregó el también cardiólogo.

Comisionada residente acepta las disculpas

En respuesta, González Colón aceptó las disculpas de Vázquez Muñiz, pero lamentó la “capacidad retrograda” que representa la postura del presidente de Proyecto Dignidad y “aquellos que le hacen coro”. La expresidenta de la Cámara de Representantes reiteró que las declaraciones de Vázquez Muñiz no dejan de ser tristes y denigratorias.

“Creo que, políticamente, esta persona, a mi juicio, debe estar descartada. Es triste que es presidente de una colectividad y que esa sea la manera en la que se piense en ese partido”, expresó González Colón, en entrevista con Telenoticias. “Esta persona le gusta, parece, que meterse en la intimidad de la gente, en la intimidad de la vida de otras personas y de eso es lo que se trata”, agregó la comisionada.

De paso, González Colón afirmó que hay que “tener dignidad” y respetar la integridad física de la gente, algo que, a su juicio, “no es lo que profesa” Proyecto Dignidad. “Sus expresiones (de Vázquez Muñiz) están bien lejos de tener a Dios en su corazón”, destacó la comisionada.

“Si eso es conmigo que soy figura pública, imagínate sobre el resto de las mujeres en Puerto Rico, que tienen que vivir ese tipo de ataques u acoso en su entorno laboral. No es la primera vez. Primero, (Vázquez Muñiz) dijo que no debía aspirar a la gobernación porque estaba embarazada y ahora cuestiona si tengo un embarazo o no. Jamás en mi vida pública esperé un ataque tan bajo simplemente porque mi candidatura no es de su agrado y eso habla de su capacidad machista para tratar asuntos públicos. Sé que sus expresiones no van a la par con la de pastores y sacerdotes con los que he hablado”, dijo.

Lo que dijo el presidente de Proyecto Dignidad en radio

En entrevista radial con el presentador Rubén Sánchez (WKAQ 580 AM), Vázquez Muñiz expresó: “(Hay) gente, por ejemplo, que te enseñan un sonograma con dos bebés y hay gente que está preguntando si realmente está embarazada o es otra mujer la que lleva esos niños. ¿Tú estarías dispuesto a hacerle esa pregunta para que Puerto Rico sepa si hay integridad verdadera? Y, de eso es lo que estamos hablando”.

“¿A quién?”, le preguntó Sánchez.

“Tú sabes a quién, a Jenniffer, por favor”, contestó Vázquez.

“¿Esos hijos de Jenniffer no son de Jenniffer?”, insistió Sánchez.

“No, no. La pregunta que yo te estoy haciendo es, ¿si ella los lleva en la barriga o van en la barriga de otra mujer?”, agregó Vázquez.

Por su parte, la portavoz de Proyecto Dignidad en el Senado, Joanne Rodríguez Veve, indicó que las expresiones de Vázquez “están fuera de lugar” y no representan al partido.

“El embarazo de la comisionada residente es un asunto de su vida privada sobre el que nadie está llamado a emitir opiniones. Incluso, aunque haya decidido compartir públicamente este proceso. Toda opinión o cuestionamiento en torno al embarazo de una mujer, incluyendo el de aquellas en la vida política, es inapropiado y nunca debe ser parte del debate político”, agregó en la red social X.

Reacciona el Consejo de Gobierno de Proyecto Dignidad

El Consejo de Gobierno de la colectividad dijo, entretanto, que “en Proyecto Dignidad, defendemos la dignidad de todo ser humano, lo cual incluye el respeto en el debate público para con todos. Respetamos la vista desde la concepción hasta la muerte natural, y eso incluye el proceso de gestación de la comisionada residente”.

“El doctor César Vázquez Muñiz ha pedido disculpas públicas por el efecto que sus expresiones pudieron haber tenido sobre la comisionada residente y su familia. Reconocer el error y enmendarlo es una conducta digna de todo líder, no todos están dispuestos a hacerlo”, agregó el Consejo.

En un comunicado de prensa, el ente mencionó que “en Proyecto Dignidad nuestra aspiración, como partido político fundamentado en valores y principios, es que todos llevemos un debate de altura, sin personalismos ni conjeturas que puedan desviar la atención del asunto que le atañen y agobian a nuestro pueblo”.

“Si fallamos en ello, lo corregimos y enmendamos. En Proyecto Dignidad nadie está fuera del alcance de estos parámetros y como institución siempre buscaremos que las acciones de los que nos representan así lo reflejen. Hoy lo hemos demostrado. Ese es nuestro compromiso con Puerto Rico”, puntualizó.