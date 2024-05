Jenniffer González dice que Pedro Pierluisi hará un cierre de su campaña primarista “porque no va a ganar”

Nota del editor: no te pierdas ni un detalle de cara a las elecciones del 2024 en Puerto Rico. Visita nuestro sitio especial para mantenerte informado y regístrate aquí en el boletín Pulso Político .

A nueve días para la celebración de las primarias, la precandidata a la gobernación del Partido Nuevo Progresista (PNP), Jenniffer González , confirmó este jueves que no convocará una actividad para poner fin a su campaña previo al evento del 2 de junio y señaló que el gobernador Pedro Pierluisi sí llevará a cabo un cierre “porque no va a ganar”.

“Él tiene que cerrar su campaña el domingo porque no va a ganar. Yo voy a cerrar (la campaña) el día antes de las elecciones en noviembre. Ahí culmino mi campaña electoral, porque voy a ganar el 2 de junio y tengo que trabajar para ganar en noviembre”, sostuvo González.

“No tengo que cerrar mi campaña porque quiero ganar en junio y quiero seguir en noviembre”, reiteró la funcionaria. “Ellos (equipo de Pierluisi) están aceptando debilidad, están aceptando que no tienen la gente para ganar y tienen que cerrar su campaña el domingo”.

Inicialmente, el director de campaña de González, Francisco Domenech, indicó a El Nuevo Día que decidieron no entregar detalles del cierre porque “hemos visto que la campaña de Pedro Pierluisi nos copia” y que la actividad no iba a ser “tradicional”, mientras que hoy la comisionada residente informó que optaron por realizar visitas a distintos pueblos para estar cerca de la gente, pero que no era un cierre de campaña.