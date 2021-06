Pese a que se reafirma en que Ricardo Rosselló Nevares debía renunciar a la gobernación, la comisionada residente en Washington, Jenniffer González, dijo que, con el objetivo de allegar la estadidad a Puerto Rico, trabajará junto al exmandatario, quien fue electo cabildero por la anexión de la isla.

“Créeme, cuando tú quieres y tienes como meta la estadidad, no estás pendiente a quiénes son las figuras, sino quiénes son los recursos que te van a ayudar a lograrlo”, expresó González.

Para el Verano del 2019, González fue la primera líder del PNP, junto a la exsenadora Zoé Laboy, que solicitó la renuncia de Rosselló Nevares. Dijo sentir “vergüenza ante todo lo que se está diciendo en esta conversación privada”, en referencia al chat en el que participó Rosselló Nevares con comentarios sexistas, machistas y homofóbicos.

¿Por qué Ricardo Rosselló, en ese momento, no era bueno para Puerto Rico, no era bueno para el partido ni para la estadidad y ahora sí lo es? ¿Qué cambió de 2019 al 2021?

— Bien sencillo. Todo el mundo recuerda lo que pasó en ese verano. Todo el mundo recuerda cuáles fueron los sucesos que el pueblo de Puerto Rico vivió. Yo no soy una mujer que vive en el pasado. Yo vivo en el futuro y en el presente. Pasado ese momento, donde el gobernador tuvo que salir de La Fortaleza, el pueblo puertorriqueño votó en nominación directa por él y yo creo que eso hay que reconocerlo. Y esa nominación directa le da el cargo de delegado, “shadow congressional”, para luchar por la estadidad... Él está empujando y cree y está a favor del proyecto (1522 de la Cámara de Representantes, de la autoría de Darren Soto y González) que yo radiqué. Yo voy a utilizar todas las herramientas que estén disponibles. Creo que el exgobernador tiene mucho que aportar también a esta gesta, así que yo no voy a singularizar el movimiento o la lucha por la estadidad de una persona. Tengo que ver cómo hacemos que pase.

¿Qué aporta Ricardo Rosselló en pro de la estadidad?

— Tiene sus contactos en la capital federal. Es una persona muy trabajadora, muy organizada ,así que yo creo que tiene mucho que aportar en distintos caracteres, incluyendo estrategias.

González rechazó que la elección de seis cabilderos por la estadidad le impida o dificulte su trabajo en Washington y el mensaje que quiere llevar. “Creo que esto es positivo. Son más manos, más recursos trabajando para el mismo fin”, dijo.

¿Queda reivindicado Ricardo Rosselló de lo que sucedió en el Verano del 2019 y de sus acciones con esta nominación directa y su elección?

— Son candidaturas distintas. Aquí, es un mandato directo a defender la estadidad en el Congreso de los Estados Unidos. Reivindicaciones o no, eso solamente Dios lo sabe y Dios lo dispone... Yo, en este momento, no soy quién para juzgar a nadie. Todo lo contrario. Si yo quiero que trabajemos para la igualdad y estoy buscando allegar recursos al movimiento estadista en Puerto Rico, no voy a estar mirando o escogiendo quién sí y quién no.

Sin embargo, usted fue una de las primeras personas que, en el Verano del 2019, exigió la renuncia de Ricardo Rosselló.

— (Interrumpe) Y no lo estoy respaldando para gobernador. Yo estoy con Pedro Pierluisi.

Después de la resonancia internacional, incluso en el Congreso, que tuvo la renuncia de Rosselló Nevares, ¿no le resulta contraproducente en su gestión en el Congreso?

— No, no. Nada que ver. Yo creo que el pueblo sabe dónde yo estoy. Las cosas que defiendo las digo directo. Yo no me arrepiento de mis expresiones en el pasado. Me sostengo en ellas. Así que el tiempo dirá y creo que este es el momento de trabajar y todos aquellos que creen en la igualdad, en mi caso, van a tener una gran colaboradora.