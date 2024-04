Nota del editor: no te pierdas ni un detalle de cara a las elecciones del 2024 en Puerto Rico. Visita nuestro sitio especial para mantenerte informado y regístrate aquí en el boletín Pulso Político .

Al hacer referencia a datos de la Administración de Servicios de Salud y Contra la Adicción (Assmca), González dijo que durante la pandemia de COVID-19 la Línea PAS recibió 3,719 llamadas por intentos suicidas. En 2023, las llamadas por este tipo de emergencias se elevaron a 6,787. “La realidad es que Puerto Rico no tiene suficiente personal especializado, ni las facilidades y los programas adecuados para atender la cantidad de pacientes que necesitan ayuda” , expuso.

Recertificación del Hospital de Trauma

“La principal causa de muerte entre niños y jóvenes es un trauma. La principal causa de incapacidad es un trauma. El 80% de las personas que sufren un trauma mueren dentro de la primera hora, así que si no se trabaja en una hora, esa persona puede quedar afectada de por vida o morir”, aseveró González. Actualmente, el Hospital de Trauma es Nivel 3.

El primer paso para lograr esta recertificación, dijo, será eliminar los requisitos “burocráticos” que imponen ciertas instrumentalidades públicas a la institución y que “impiden” dar este paso. También habría que, por ejemplo, construir una nueva sala de operaciones adicional. “Este es el Centro de Traumas de Puerto Rico. No puede atenderse como un parchito este año y como un parchito el otro año” , señaló.

González no descartó la construcción de un Hospital de Trauma en Mayagüez, pero dijo que “en este momento” está enfocada en reforzar los servicios que ya se ofrecen en el Centro Médico de Río Piedras. “Pero mantengo reuniones para viabilizar cómo atendemos la situación de trauma en el oeste. Y no lo descarto, pero hoy no estoy lista para hacer una presentación sobre eso”, expuso a preguntas de El Nuevo Día.