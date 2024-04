Jenniffer González sobre equipo de Pedro Pierluisi: “Esa campaña anda en una desesperación semanal”

“Yo creo que ellos están tomando mucho corn flakes por la mañana, algo pasa…yo nunca había visto, en mis años en política, que un opositor le pidiera a su contrincante que se quite. Todas las semanas, la campaña del gobernador Pierluisi pide que yo me quite. Es más, desde antes de correr, estaban buscando pagarme la campana pa’ Washington para que no corriera” , dijo González.

González sostuvo, además, que es “difícil” que los cambios que espera el pueblo en el sistema eléctrico y otras áreas medulares ocurran durante un nuevo mandato de la administración de Pierluisi. “Yo no veo que ahora, a 45 días de una primaria, se pretenda hacer todo lo que no se hizo en cuatro años. Para ellos, es difícil y, para ellos, es difícil venderle eso al pueblo y, por eso, la desesperación en pedirme que me quite. Pero, a ellos, les digo, ‘Jenniffer González no se quita, Jenniffer González va pa’ lante’”, señaló.