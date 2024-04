Nota del editor: no te pierdas ni un detalle de cara a las elecciones del 2024 en Puerto Rico. Visita nuestro sitio especial para mantenerte informado y regístrate aquí en el boletín Pulso Político .

“Todos los logros que ustedes me ven a mí mencionar, de esta administración de PNP, son de ustedes. Hasta mi aspiración a la reelección, si supieran, no es personal, es colectiva... esta administración, su administración, le ha hecho honra a los postulados de nuestros partidos en estos tres años y tres meses”, dijo Pierluisi ante los funcionarios que se congregaron en la hospedería.

“Si no fuera por ustedes, los que están aquí y los que no están aquí, nada de esto se hubiera logrado”, puntualizó.

Destacó, asimismo, el pago del “premium pay” en medio de la pandemia contra el COVID-19, la restitución de las aportaciones patronales e intereses a sobre 42,000 empleados que cotizaron en el Sistema 2000, la “defensa” del bono de Navidad y los esfuerzos para evitar los recortes de las pensiones. “La Junta de Supervisión Fiscal quería acabar con eso (el Bono de Navidad). ¿Se olvidan? No se olviden. Prohibido olvidar . Ahí hemos estado luchando por ustedes”, argumentó Pierluisi.

“Si tenemos un gobernador que todos los días se levanta a trabajar contra una legislatura del partido Popular, contra una Junta de Control Fiscal... ¿por qué en medio del camino tenemos que cambiar de gobernador? Esta primaria no tiene razón de ser y todos los sabemos ”, dijo el legislador en referencia a la contienda por la gobernación que libran Pierluisi y la comisionada residente Jenniffer González, que se enfrentan en las urnas este próximo 2 de junio.

“Vengan de donde vengan, sean quienes sean, y lo digo con respeto, los que atacan mi administración, la administración del PNP que dirijo, a quien están atacando, no es solo a mí, están atacando a todos ustedes, a todos los servidores públicos que apoyan la gestión de este gobierno”, expuso.

Al anunciar que aspiraría a la gobernación por el PNP, en septiembre de 2023, González dijo que “Puerto Rico hoy va por mal camino”. “Yo puedo entender que esos ataques y esas críticas injustas vengan de afuera, de nuestro partido, pero no hay justificación, entendieron, no existe ambición personal que justifique esas críticas viniendo de compañeras de ideal. Eso simplemente no se hace”, aseveró Pierluisi.