Bandos de Jenniffer González y Pedro Pierluisi se atribuyen ventaja en la recolección de votos adelantados

Las restantes 11,625 solicitudes de voto adelantado fueron presentadas por los confinados –un total de 4,161- y a través del Registro Electrónico de Electores (e-RE) y correo electrónico, por lo que no se puede identificar si ese elector está identificado con la figura de Pierluisi o González, dijo Mundo.

Llamado a retirar candidatura

Mundo, incluso, hizo un llamado a la comisionada residente a definir la contienda interna a base de las solicitudes de voto adelantado, y que desista de sus aspiraciones políticas si no supera las peticiones a favor de Pierluisi.

“Es evidente que, a Pedro, no le dijeron toda la verdad, que lo mantiene en una candidatura que no tiene viabilidad política, que no tiene los números para ganar las elecciones, pero insiste en competir. A veces, algunas personas pierden el foco y la dirección, y se olvidan del partido”, puntualizó Cintrón.