Pedro Pierluisi rechaza que su alusión a su “entrega” a Dios haya sido para sumar votos ante las primarias del PNP

“Quizás, están juzgando por sus propios actos. En mi caso, no. En mi caso, esto viene con mi trayectoria de vida. Yo estudié en un colegio católico, y eso se sabe. Fui monaguillo en la Iglesia católica, y eso también lo sabe muchísima gente, así que todo lo que dije es realmente cosas que ya yo he dicho en el pasado ”, manifestó Pierluisi, al concluir una conferencia de prensa sobre esfuerzos de orientación acerca de las ayudas federales disponibles para gastos de estudios universitarios.

“La actitud irresponsable y de desprecio que ha tenido este gobierno hacia el sector conservador y cristiano no se puede pasar por alto. Nos cuestionamos, ¿hasta dónde están dispuestos a llegar para intentar engañar al pueblo?”, agregó.

Pierluisi, en tanto, insistió: “No sé por qué genera controversia (el tema), porque es prácticamente de conocimiento público que yo he sido creyente y católico toda mi vida”.

“Si acaso, eso (su creencia en Dios) lo que debe darle es tranquilidad al pueblo de que quien está liderando al pueblo es creyente, así que no veo por qué tiene que generar controversia. Si a alguien le incomodó, pues que explique por qué le incomodó. Pero yo no tengo que explicar más allá de lo que he dicho”, abundó.