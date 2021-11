Río Grande - La comisionada residente Jenniffer González Colón aseguró esta mañana que va a espirar a un tercer término a dicha posición.

Abordada por la prensa antes de iniciar el directorio del Partido Nuevo Progresista (PNP), convocado como parte de la asamblea de la colectividad, González Colón rechazó que aspire a la gobernación en el 2024.

“Ya yo radiqué para la comisaría residente y estoy feliz que hace un año fui electa. Llevo un año ejerciendo el cargo en este nuevo término y estoy enfocada en conseguir recursos para Puerto Rico y luchando por la estadidad”, indicó al señalar que radicó su candidatura en la Comisión Federal de Elecciones.

Preguntada si el gobernador Pedro Pierluisi podría enfrentar primarias, González Colón dijo que no cree que eso suceda.

“No creo. Estamos empezando un término y hablar de candidaturas para el 2024.... yo estoy enfocada en el trabajo que tengo que hacer en Washington”, dijo la funcionaria, al señalar que radicó temprano para continuar el proceso de recaudación de fondos.

González Colón reiteró que Pierluisi está enfocado en su trabajo como gobernador y ella como comisionada residente.

“En el PNP no tenemos el desmadre que tienen en el Partido Popular (Democrático), donde no tienen un norte y no tienen un precepto ideológico y que hace que peleen entre ellos”, indicó.