Carolina - La comisionada residente, Jenniffer González Colón, completó el proceso de votación confiada en que revalidará en esa posición por encima de los restantes candidatos para representar a los puertorriqueños ante el Congreso de Estados Unidos por los próximos cuatro años.

La candidata por el Partido Nuevo Progresita (PNP) se personó la Escuela Salvador Brau en el barrio Cacao en Carolina con hora de retraso a la anunciada.

Antes de acercarse al salón donde le correspondió llenar las papeletas, insistió que es la persona indicada para darle continuidad a los trabajo que comenzó desde que asumió el cargo de comisionada residente en enero de 2017.

“Sería echar para atrás toda la reconstrucción de los pasados tres años. He hecho el trabajo en la capital federal. Como nunca antes se han conseguido fondos para la isla y tengo muchas cosas por ofrecer”, sostuvo González Colón.

A pesar de que González reconoció que permea entre los votantes deseos de cambios con rostros nuevos dentro de los puestos electivos, refutó que se deba a que el bipartidismo sea el responsable de que Puerto Rico se encuentre inmerso en diversas crisis sociales y económicas.

Incluso, le restó importancia a los nuevos partidos emergentes.

“El pueblo es el que escoge sus líderes, es que el que escoge el que sale en las papeletas. Esto no se trata de los partidos politicos. Son las personas las que hacen el trabajo, las que hay que responsabilizar. El pueblo de Puerto Rico es muy sabio en la selección de sus gobernantes. Esto no trata de porque una persona no ha gobernado puede ser la idónea para hacerlo. Hay unos elementos de justicia sociales e ideales que se tienen que ver. Aquellos que reclaman que porque otros lo hicieron ahora les toca, no. Un equipo va a ganar, otro va a perder, pero tiene que haber un respeto y un reconocimiento a ese resultado para trabajar en equipo”, puntualizó González Colón.

En las elecciones de 2016, González Colón prevaleció a la posición con 718,591 votos, mientras que el fallecido Héctor Ferrer, del Partido Popular Democrático, obtuvo 695,073.

✉ Email El candidato a la gobernación por Partido Independentista Puertorriqueño, Juan Dalmau, votó en la Escuela Cedín, en San Juan.

Juan Dalmau votó junto a su familia en la Escuela Cedín, en San Juan. (Xavier Garcia)

Alexandra Lúgaro, candidata a la gobernación por el Movimiento Victoria Ciudadana, votó en la Escuela Abraham Lincoln, en el Viejo San Juan.

Alexandra Lúgaro estuvo acompañada por su compañero, el representante Manuel Natal, y por su hija Valentina. ([email protected])

El candidato a la gobernación por el Partido Nuevo Progresista (PNP) , Pedro Pierluisi ejerció su voto en la Escuela Rafael Labra. (Ramón "Tonito" Zayas)

Pedro Pierluisi marcó sus papeletas sobre una mesa ante la mirada de miembros de la prensa que lo acompañó en el salón. (Ramón "Tonito" Zayas)

El Dr. César Vazquez, candidato a la gobernación por Proyecto Dignidad, también ejerció su derecho al voto en la escuela Ramón Marín, en Guaynabo. (Gabriel Y. Soto)

El Dr. César Vázquez Muñiz llegó acompañado por su esposa al colegio electoral. (Gabriel Y. Soto) Facebook

González, por otro lado, hizo incapié en las posibles consecuencias que traerán los resultados de la consulta sobre el estatus de Puerto Rico.

“Estaremos pendientes porque es un asunto nacional. Un voto a favor del ‘No’ es decirle a no aEstados Unidos, significa que cuando vaya a buscar fondos adicionales a lo que la fórmula federal permite, me preguntarán para qué si Puerto Rico quiere ser una república”, sostuvo. “La gente en Puerto Rico está clara que si no fuéramos parte de Estados Unidos después de los huracanes y la pandemia, estaríamos como otros países que las han pasado bien negras", concluyó González Colón.