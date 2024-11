Jessika Padilla Rivera defiende su decisión de no pedir recuento de votos “write-in” para la Cámara por acumulación

“Nosotros no estamos validando o no validando, quitándole mérito o no quitándole mérito al asunto de la nominación o los nombres que se ponen (en la papeleta). Pero no se revisa, porque no conlleva un recuento. No estamos diciendo que no tienen valor; no estamos diciendo que no se adjudica”, puntualizó, en un aparte con periodistas, en el edificio de Operaciones Electorales de la CEE, donde se realiza el escrutinio.