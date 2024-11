“Estoy harta de la trampa”: Mariana Nogales arremete contra la CEE porque no contarán sus votos

Luego de que la presidenta alterna de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), Jessika Padilla Rivera , determinara que, durante el escrutinio general de las elecciones, solo se contarán los votos por nominación directa o “write-in” en la contienda al Senado por acumulación, la representante del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Mariana Nogales Molinelli , repudió este miércoles que sus sufragios bajo esta modalidad no serán tabulados, pese a que, estadísticamente, ya no tiene posibilidades de ganar la reelección.

“Es increíble que la presidenta de la CEE haya presentado unas instrucciones contrarias a las conversaciones que se tuvieron con los comisionados y comisionadas (de los partidos) para que el voto que los electores emitieron en (el) encasillado número 4 de nominación directa (en la papeleta legislativa) no se cuente. Me voy a aparecer por allí y el escándalo va a ser tan grande, así que prepárese la Policía, que me van a tener que arrestar ”, manifestó la legisladora, en una transmisión en vivo desde cuenta de Facebook.

“Estoy harta de la trampa y de la ineficiencia de todas las personas. Si esos votos no se cuentan... No es porque Mariana Nogales quiere que se cuenten; son los votos de las personas. No puedo creer esta mi*rda. Que uno no pueda tener paz, que no se cuenten esos votos, no sé qué más va a pasar. Estas elecciones las deberían anular. Es un desastre”, sostuvo la representante, evidentemente molesta.