Jesús Manuel Ortiz arranca su cierre de campaña con un “rally” en Peñuelas

“Me siento tranquilo y satisfecho con el trabajo que hemos estado haciendo. Llevo mucho tiempo en la calle hablando con los populares, no solamente en momentos de campaña, así que creo que el mensaje ha llegado. Tuve un compromiso con ellos el año pasado, poner el partido en posición de ganar. Hoy, el partido está listo y yo estoy listo para asumir la próxima responsabilidad ”, manifestó el aspirante primarista antes de partir en la caravana.

“He planteado públicamente tres aspectos principales. Puerto Rico tiene muchos retos, pero si tengo que hablar de tres, esos son salud, educación y el desarrollo económico. (He desarrollado) un conglomerado de propuestas dirigidas a detener nuestra migración y a lograr que nuestra gente que ya se ha ido, regrese”, resaltó Ortiz.

“Un país que pierde su gente no tiene futuro, y nosotros estamos convencidos de que tenemos que detener esa realidad con políticas que vayan a atender las necesidades y mejorar la calidad de vida de la gente”, abundó, acompañado de otros líderes del partido, como el candidato a comisionado residente en Washington D. C., Pablo José Hernández .

“Cada cual tiene la prerrogativa de hacer las expresiones que entienda. Los votos con los que yo cuento el próximo domingo son los de miles de populares que están ahí haciendo el trabajo, que lo han hecho siempre y que no dependen de otra cosa que no sea su amor genuino por nuestro partido ”, respondió Ortiz.

Dalmau Santiago, también aspirante primarista a revalidar en el Senado, no quiso revelar por quién votará el próximo fin de semana, pero reconoció el respeto entre ambos aspirantes de su partido.

“Veo que ha sido una primaria entre caballeros. No ha sido una primaria agresiva, y confío –y con el favor de Dios voy a ser parte de– que haya unidad (una vez culminen las primarias). Estoy participando de todas las actividades, acompaño a Jesús Manuel y a Zaragoza. No he endosado a ninguno, pero participo de la militancia de este partido para que la gente vaya a votar”, comentó Dalmau Santiago.