Jesús Manuel Ortiz nombra nuevo secretario general en el PPD y llena otros puestos en preparación para las elecciones

“Se va a dar” una reunión con Zaragoza

“El compañero Zaragoza y yo tenemos una muy buena relación. Cuando él se sienta cómodo de que la reunión se pueda dar, se dará. Yo me he estado reuniendo con su equipo de trabajo. En este equipo de trabajo, hay compañeros que me acompañaron a mí, compañeros que no estuvieron conmigo en esta contienda... Pero ya eso pasó, para mí, eso es periódico de ayer”, aseveró Ortiz, al reiterar que el encuentro “se va a dar”.